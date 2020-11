O que os brasileiros mais buscaram no Mercado Livre durante a Black Friday

A edição da Black Friday deste ano foi encerrada, pelo menos oficialmente, na noite desta sexta-feira (29). A Melidata, que faz os levantamentos de dados internos do Mercado Livre, divulgou nesta sábado os termos mais buscados durante a edição da Black Friday de 2020 na plataforma, assim como as categorias que registraram maior volume de vendas.

Segundo a Melidata, os termos mais buscados foram: Notebook, celular, iPhone, geladeira, PS4, TV, entre outros. Mesmo com descontos menores em relação a outros produtos, os eletrônicos ainda são muito procurados, já que os clientes aproveitam a data para economizar.

Já entre as categorias mais vendidas, o setor de Roupas ultrapassou até mesmo o de Eletrônicos. A categoria de Casa e Decoração ficou bem ranqueada, conquistando o segundo lugar, dado que as pessoas estão passando mais tempo em casa e se preocupam, cada vez mais, com itens domésticos.

Termos mais buscados na sexta-feira (27):

Notebook Celular iphone 11 Geladeira Microondas Ventilador Ps4 Ps5 Relógio smartwatch TV

Categorias mais vendidas (em número de itens) na Black Friday

Moda Casa e Decoração Eletrônicos Autopeças Itens Supermercado

A empresa de e-commerce também está oferecendo descontos — na forma de juros mais baixos — para pequenos vendedores do seu marketplace. A campanha promocional envolve também o Mercado Pago, divisão de pagamentos do Mercado Livre. Estão aptos a participar pequenos vendedores de ambas as plataformas.

