Vendas de veículos dobram em junho e se aproximam de nível pré-pandemia

O setor automotivo está comemorando uma retomada expressiva das vendas. Em junho, os emplacamentos de automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus cresceram 93% sobre maio, para 194.354 unidades, patamar próximo ao período pré-pandemia, de pouco mais de 200.000 unidades.

Segundo a Fenabrave, entidade que reúne as concessionárias, o avanço é ainda maior quando contabilizados apenas os veículos leves – que respondem por 90% dos emplacamentos. No mês passado, as vendas subiram 116% na mesma base de comparação.

“Observamos uma expressiva melhora das vendas em junho, explicada pelo retorno das atividades dos Detrans, principalmente em São Paulo, além da reabertura das concessionárias para vendas na capital paulista e outras localidades”, diz Alarico Assumpção Júnior, presidente da Fenabrave.

No acumulado do primeiro semestre, as vendas atingiram 1,2 milhão de unidades entre leves e pesados, uma queda de 36,13% em relação a igual período do ano passado.

Assumpção acredita que o aumento das vendas, em junho, reflete parcialmente a demanda represada desde o início da pandemia. “Observamos também uma melhora nos índices de confiança por parte do consumidor e dos empresários”, diz.

No entanto, o aumento significativo do custo do crédito sinaliza que a confiança está longe de melhorar. O endividamento das famílias e das empresas vem crescendo, conforme reportagem da revista EXAME desta edição, o que deve contribuir para piorar o ambiente econômico e, consequentemente, o acesso a linhas de financiamento em diversos setores, incluindo o automotivo.