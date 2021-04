Vale pode fazer cisão de unidade de metais básicos para agregar valor

A mineradora Vale avalia a opção de realizar um "spin off" (cisão) da unidade de metais básicos, em um arranjo que buscaria agregar valor ao negócio, afirmou nesta terça-feira o presidente da companhia, Eduardo Bartolomeo.

Atualmente, o executivo destacou que a empresa trabalha no aprimoramento da produtividade dos diversos ativos de metais básicos e que se vê como uma importante fornecedora de produtos premium para carros elétricos.

"Sempre olhamos as opções que estão a nosso alcance", disse Bartolomeo, ao participar de teleconferência com analistas sobre os resultados do primeiro trimestre.

"Existe uma discrepância, que já existia no passado, de não percepção de valor de metais básicos dentro da Vale... claro que a gente olha essa opção (de realizar um 'spin-off'). A gente começou a analisar.