Vale a pena investir numa franquia digital?

O mercado brasileiro de franquias vem evoluindo de forma notável nos últimos anos. Um dos segmentos que vem ganhando destaque é o das franquias digitais. Para quem busca flexibilidade, baixo custo (tanto na implantação, como na operação do negócio) e a possibilidade de operar a partir de casa, ou de qualquer lugar, investir numa franquia digital pode ser uma oportunidade interessante a ser analisada.

Mas o que exatamente é uma franquia digital? Quais são principais suas vantagens e desvantagens, com relação a outros tipos de franquias? E quais os principais desafios enfrentados por quem opte por investir na aquisição e implantação de uma delas?

Uma franquia digital é um negócio que opera principalmente (ou até mesmo exclusivamente) no ambiente online. Diferentemente das franquias tradicionais, que, no geral, requerem um ponto de venda físico e uma equipe local para operar esse ponto, uma franquia digital pode ser gerenciada a partir de um computador, ou mesmo de um celular — muitas vezes com uma equipe remota. Ou até sem equipe.

O modelo costuma envolver serviços tais como: assessoria em marketing digital, e-commerce, plataformas de educação à distância, desenvolvimento e aprimoramento de softwares e alguns tipos de consultoria.

Esse formato de franquia, de forma geral, oferece ao franqueado a possibilidade de alcançar um público muito amplo, espalhado por mercados geográficos diferentes, com custos relativamente reduzidos e horários de operação razoavelmente flexíveis. Cada franqueado é responsável por executar certas atividades com base nos padrões e orientações da empresa franqueadora e com o suporte desta. Todavia, tudo acontece de forma digital, graças à utilização de plataformas online e de ferramentas que permitem a gestão remota do business.

Uma das vantagens mais evidentes de uma franquia digital são seus custos fixos reduzidos. Como não existe a necessidade de se estabelecer e manter um ponto físico (uma loja, um quiosque, uma clínica, um escritório, uma escola, ou o que for), as despesas com ocupação (aluguel, condomínio, IPTU e outras), conta de luz e água e custos com manutenção de uma infraestrutura física praticamente são eliminados. Tudo que o franqueado precisa é de um computador (em alguns casos, até mesmo um tablet ou celular), uma boa conexão com a internet, observância dos processos e muita dedicação.

Outro atrativo das franquias digitais está na liberdade de horários que elas costumam proporcionar. Na maioria dos casos, o franqueado pode operar de sua própria casa, de um café, de um resort, ou de qualquer outro lugar do mundo e, até certo ponto, consegue organizar seus horários de acordo com sua vontade e suas necessidades. Isso torna essa forma de fazer negócios uma alternativa para aqueles que buscam conciliar trabalho e vida pessoal da melhor forma possível.

Com o avanço cada vez mais rápido da tecnologia e das ferramentas de inteligência artificial e de automação, boa parte das franquias digitais tende a apresentar um grande potencial de escalabilidade. Traduzindo: à medida que o negócio cresce, o franqueado poderá ampliar sua operação sem a necessidade de grandes investimentos adicionais. E sem ter que aumentar muito a sua equipe.

Na maioria das franquias digitais, o franqueador costuma oferecer aos franqueados um conjunto de ferramentas tecnológicas que ajudam na gestão e automação do negócio. Isso, no geral, inclui softwares de gerenciamento de clientes, plataformas de marketing digital e sistemas e métricas para o controle de desempenho, facilitando o trabalho e melhorando os resultados.

O comércio eletrônico e os serviços digitais estão em franco crescimento. A pandemia acelerou brutalmente a digitalização de uma série de atividades em diversos setores, fazendo com que os consumidores se tornassem mais propensos a adquirir produtos e contratar serviços online. Muita gente que nunca havia, por exemplo, feito suas compras de supermercado por um canal digital, ou mesmo jamais havia pedido um delivery de comida, foi praticamente obrigada a fazê-lo. E a maioria gostou da experiência, passando a realizar uma série de outros tipos de aquisição online.

Muitas franquias digitais agora surfam nessa onda, que não dá sinais de arrefecer.

Um ponto ao qual qualquer um que se interesse por esse tipo de franquia deve estar atento é que, no ambiente digital, a concorrência tende a ser intensa. Realmente intensa. As barreiras de entrada costumam ser bem menores do que no mundo físico. A facilidade de acesso ao mercado leva muitos negócios a concorrerem pela atenção dos mesmos consumidores, aos quais oferecem produtos e serviços bastante semelhantes entre si. Além disso, a rápida mudança nas tendências da tecnologia obriga todos a se manterem constantemente atualizados, se quiserem se manter minimamente competitivos.

Outro ponto de atenção relevante: franquias digitais dependem fortemente de plataformas e ferramentas tecnológicas. Falhas na conexão ou qualquer problema técnico que afete o funcionamento dessa estrutura podem interromper as operações. Além disso, a adaptação a novas tecnologias pode ser desafiadora para aqueles que não tenham grande familiaridade com o mundo digital.

Mais um ponto ao qual convém estar atento: numa franquia digital, o relacionamento com clientes e fornecedores tende a ser mais impessoal, já que geralmente ocorre através de e-mails, chats, chatbots e outros mecanismos do gênero. Isso costuma dificultar a criação de uma conexão emocional e de confiança, algo que se produz mais naturalmente em interações cara a cara. O resultado natural é uma maior dificuldade em fidelizar o cliente.

Evidentemente, há também a questão da segurança. Franquias digitais, como tudo o que é digital, são suscetíveis a ataques cibernéticos, apropriação e uso indevido de dados e uma série de outras ameaças virtuais. É preciso adotar medidas de segurança que permitam proteger as informações, tanto do próprio negócio como dos clientes.

Nos últimos tempos, tenho trabalhado muito em home office e, embora eu seja fã desse modelo de trabalho (que muita gente detesta), reconheço que é necessária uma alta dose de autodisciplina para que a coisa funcione. Para mim funciona porque sou altamente disciplinado. Portanto, a flexibilidade que as franquias digitais permitem pode ser uma vantagem, mas também uma armadilha, a depender do perfil de cada um. O dono de uma franquia dessas vai precisar de bastante disciplina, organização e foco, se quiser manter uma rotina produtiva e equilibrada, que lhe permita obter bons resultados.

Outros desafios para quem investe numa franquia digital são:

Necessidade de se capacitar (e se atualizar continuamente) em tecnologia, garantindo um bom entendimento das ferramentas e plataformas digitais necessárias para operar e gerir o negócio. Contar com uma estrutura de Marketing Digital eficaz, que permita captar e converter leads com o perfil adequado. Manter-se atualizado com relação às tendências do mercado e às expectativas do público-alvo, o que não é nada fácil num ambiente que muda o tempo todo, com rapidez cada vez maior. Capacidade de gerir e motivar uma (ou mais de uma) equipe à distância, garantindo que todos os seus integrantes estejam alinhados com os objetivos da empresa e mantenham um bom nível de produtividade. Fidelizar os clientes, que evidentemente contam com uma vasta gama de opções à sua disposição, sendo necessário criar estratégias que os engajem e os mantenham conectados à marca e à unidade franqueada.

Se esse tipo de franquia é algo que apela ao seu coração, recomendo que você pesquise muito antes de investir sua grana, seu tempo, seu esforço e suas esperanças. Busque uma franquia que tenha um modelo de negócio sólido, um bom histórico de sucesso e cujos franqueados estejam felizes com o nível e qualidade do suporte que recebem da franqueadora. Aliás, não deixe de conversar — se possível, pessoalmente — com o maior número possível de franqueados que façam parte da rede à qual você esteja pensando em se vincular.

Em vários dos meus textos publicados neste site, você encontra muitas dicas práticas para escolher uma franquia alinhada ao seu perfil, a suas habilidades, a sua capacidade de investimento e a seus objetivos de vida. Sugiro que você leia (ou releia) esses textos e faça bom uso das recomendações que eles contêm.

Afinal, no fundo, uma franquia digital é uma franquia como outra qualquer e seu sucesso dependerá de sua dedicação, do seu preparo e de sua habilidade para superar desafios. E também de você escolher uma boa franquia, que seja adequada ao seu perfil.

Bons negócios!