Usiminas registra lucro líquido de R$1,263 bi no 1º trimestre

A Usiminas registrou lucro líquido de R$ 1,263 bilhão no primeiro trimestre de 2022, alta de 5% na comparação com o mesmo período do ano passado. Em relação ao quarto trimestre, houve uma queda de 49%, em razão dos efeitos não recorrentes, operacionais e financeiros, registrados entre outubro e dezembro bem como pelo menor resultado operacional registrado no período.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado ficou em R$ 1,560 bilhão, redução de 36% ante o mesmo período de 2021. Em relação ao quarto trimestre, foi registrada perda de 37%.

A receita líquida ficou em R$ 7,845 bilhões entre janeiro e março, alta de 11% na comparação com o mesmo período de 2021. Já na comparação com o quarto trimestre, houve queda de 3% com a redução da receita líquida na unidade de Mineração, de acordo com os dados divulgados há pouco pela companhia.

Previsão de vendas

A Usiminas divulgou nesta quarta-feira seu guidance para vendas de aço no segundo trimestre de 2022. A previsão é de que a empresa alcance um volume entre 950 mil toneladas e 1,050 milhão de toneladas.

Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa lembra que as projeções foram incluídas na seção 11 do Formulário de Referência da empresa. As projeções, no entanto, dependem de fatores e condições de mercado que escapam do controle da companhia, podendo, assim, diferir em relação aos números e resultados a serem efetivamente registrados.