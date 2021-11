Unidas mais que dobra o lucro no 3º trimestre

A Unidas teve lucro líquido de 267,3 milhões de reais no terceiro trimestre, mais do que o dobro de um ano antes, informou a empresa de locação de veículos e gestão de frotas nesta quarta-feira.

A geração de caixa medida pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) foi de 636 milhões de reais de julho a setembro, alta 72,5% na comparação anual.

Analistas, em média, esperavam lucro líquido de 252,7 milhões de reais e Ebitda de 590 milhões de reais para a Unidas no período, segundo dados da Refinitiv.

A empresa afirmou no balanço que a tarifa média da divisão de aluguel de carros teve incremento de cerca de 29% na base anual e de 9% na relação trimestral, para 80 reais. Segundo a companhia, "a demanda de locação continua muito alta, facilitando estes repasses".

Em seminovos, o preço médio de venda seguiu se beneficiando do cenário de aumento nos preços dos carros novos, diante da incapacidades das montadoras atenderem a demanda do setor por causa da crise na oferta de semicondutores que equipam os veículos.

Segundo a Unidas, o preço médio de venda de automóveis usados disparou 43,3% em 12 meses, para o recorde de 58,8 mil reais. Apesar do aumento no preço, a empresa vendeu no período 12,2 mil carros, uma queda de 57,5% na mesma comparação.

"O volume de venda continua mais arrefecido em virtude da estratégia da companhia de priorizar o atendimento das operações de locação, maximizando o tempo de vida útil dos ativos até que o cenário de recebimento dos veículos junto às montadoras esteja regularizado", afirmou a Unidas. Segundo a empresa, a capacidade de venda de seminovos é de quase 30 mil carros por trimestre.

