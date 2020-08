Um a cada três carros vendidos é um hatch – veja os mais populares do ano

Os hatch pequenos eram, até o ano passado, a categoria de carros mais vendida no Brasil. Eles representam 30,65% do total de vendas, quase um a cada três veículos novos, de acordo com levantamento da Fenabrave. Ano passado, essa participação era de 33,7%.

Os hatch foram ultrapassados pelos SUV’s, com o T-Cross como líder de vendas. No entanto, o hatch Onix, da GM, se mantém como o mais popular do ano, com 69.979 unidades emplacadas. Ele divide o pódio com o HB20 da Hyundai e o Ka, da Ford. A GM também é a montadora do hatch médio mais vendido do ano, o Cruze HB.

A GM, montadora do Onix, é a líder de mercado no acumulado do ano, com 19% de participação nas vendas de automóveis. Em segundo lugar vem a Volkswagen, com 17%, e em seguida a Hyundai, com 9,8% de fatia no mercado.

A venda de automóveis alcançou 134.944 unidades em julho, de acordo com a Fenabrave. O número é 31,8% superior a junho, mas 31,1% inferior ao mesmo mês do ano passado. No acumulado do ano, a queda é de 38,8% nas vendas de carros novos, com 771.866 unidades emplacadas.

Veja abaixo os carros hatch mais vendidos no ano – até agora.