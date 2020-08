Ultrapar tem queda de 60% no lucro e vê melhora em vendas da Ipiranga

O grupo empresarial Ultrapar registrou queda de quase 60% no lucro líquido do segundo trimestre ante mesmo período de 2019, pressionado pelos impactos das medidas de distanciamento social que fizeram sua principal unidade, a rede de postos Ipiranga, ter queda de 18% nas vendas de combustíveis. A companhia teve lucro de 50 milhões de reais entre abril e junho, ante expectativa média de analistas compilada pela Refinitiv de 113 milhões de reais.

A geração de caixa medida pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado foi de 611 milhões de reais, queda de 14% na comparação anual e abaixo da previsão média da Refinitiv de 702 milhões.

A Ultrapar afirmou que em abril os volumes de venda de combustíveis do ciclo Otto despencaram 37% ante mesmo mês de 2019, enquanto no diesel a queda foi de 17%. “Em maio e junho os volumes vendidos registraram importante e gradual recuperação”, afirmou a companhia no balanço, após flexibilizações da quarentena em uma série de Estados.

Segundo o balanço, para mitigar a queda nas vendas da Ipiranga, a rede de postos de combustíveis reduziu gastos “em diversas áreas, que possibilitaram a corte das despesas gerais, administrativas e de vendas em 32% na comparação anual”. Enquanto isso, o nível de inadimplência registrado “apresentou ligeiro aumento e manteve-se em patamares aceitáveis para o período”, afirmou a Ultrapar sobre a Ipiranga.

O grupo, que ainda soma negócios em transporte e armazenamento de granéis líquidos, distribuição de gás liquefeito, especialidades químicas e varejo farmacêutico, teve leve queda na relação dívida líquida sobre Ebitda ajustado, passando de 3,3 vezes no fim de março para 3,2 vezes.

A companhia afirmou que o conselho de administração aprovou proposta para não pagar dividendos intermediários relativos a 2020 como forma de preservar caixa, que fechou o semestre em 8,45 bilhões de reais ante 6,42 bilhões um ano antes.