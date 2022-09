Últimos dias: inscreva-se no MM Talks e descubra no que as empresas de sucesso estão de olho

Marcado para acontecer no dia 12 de setembro, às 14h, o MM Talks tem poucos dias de inscrições abertas para aqueles que desejam participar da maior roda de conversa sobre os temas mais relevantes para as empresas do país. Quem quer garantir a participação precisa se cadastrar no site oficial clicando aqui.

O evento surgiu como uma possibilidade de tornar mais democrático o acesso à realidade das empresas, e se tornou um fórum de discussões e rodas de conversas com especialistas. Na programação também está prevista a transmissão ao vivo da tradicional premiação MELHORES E MAIORES, um ranking que contempla as empresas de maior destaque da economia brasileira, a partir de uma metodologia elaborada e aplicada pelo Ibmec.

O MM Talks é 100% online e conta com 4 painéis mediados pelos repórteres da EXAME e recebendo fundadores, CEOs de empresas, economistas, professores e consultores. Alguns dos temas tratados serão: Phygital: a mistura entre o físico e o digital, ESG e as oportunidades na nova economia e agronegócio.

Alguns dos nomes já confirmados são Guilherme Horn (country manager do WhatsApp); Mansueto Almeida (economista-chefe do BTG Pactual); Marcos Jank (professor sênior de agronegócio do Insper) e Fátima Merlin (fundadora do Instituto Mulheres do Varejo e CEO da Connect Shopper).

A programação completa é a seguinte:

14h00 às 14h30: Melhores e maiores empresas do Brasil: perspectivas econômicas

14h30 às 15h30: Phygital: o físico e o digital no mercado de consumo

15h30 às 16h30: E e S do ESG caminhando juntos: oportunidades na nova economia

16h30 às 17h30: Agronegócios: o Brasil que não para

O evento é uma oportunidade para empresários, executivos, empreendedores e profissionais de todos os setores ouvirem a visão de especialistas sobre os temas e iniciativas que vão influenciar o mundo dos negócios nos próximos anos.

Melhores e Maiores

Após os painéis virtuais, os participantes poderão acompanhar a transmissão online da premiação Melhores e Maiores. Ela reconhecerá as empresas de capital aberto que apresentaram maior crescimento em indicadores financeiros e em práticas sociais, ambientais e de governança no ano de 2021 em diferentes categorias — dentre elas, Empresa do Ano, Startup do Ano e Empreendedor Social do Ano.

“Melhores e Maiores sempre foi a premiação mais reconhecida da economia brasileira. Considerando também as ações no âmbito social, ambiental e de governança, conseguimos ter um retrato mais atual e mais fiel das empresas com bons resultados e práticas responsáveis”, afirma Lucas Amorim, diretor de redação da EXAME.