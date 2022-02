Toshiba anuncia planos para se dividir em duas empresas

O grupo japonês Toshiba, fabricante de aparelhos elétricos e eletrônicos, anunciou planos para sua divisão em duas empresas, após um período turbulento para o conglomerado industrial.

O grupo com sede em Tóquio informou que planeja separar o departamento de aparelhos, incluindo o negócio de semicondutores, para acelerar a tomada de decisões e reforçar sua cotação na Bolsa.

Os acionistas que entraram em conflito com a administração sobre a melhor forma de dirigir a empresa devem aprovar a proposta em uma votação marcada para março.

A Toshiba considerou no ano passado a ideia de divisão em três partes, mas depois optou por duas, ao destacar que "pode reduzir significativamente os custos da separação, assegurar a saúda financeira de cada empresa e reduzir a incerteza". O grupo espera completar a divisão no segundo semestre do ano fiscal de 2022-23.

Os acionistas da Toshiba votaram no ano passado para remover o presidente do conselho de administração, após uma série de escândalos e prejuízos.