Top 10 entre os escritórios de investimento, Potenza recebe prêmio na Itália

Em dois anos de parceria, a Potenza Investimentos configurou, em menos tempo, na lista dos dez principais escritórios de investimentos associados ao BTG Pactual, o BTG Best Performer Top 10, ranking anual elaborado pelo maior banco de investimentos da América Latina. Essa seletíssima lista reconhece e destaca os escritórios conectados à plataforma da instituição que alcançaram o melhor desempenho na totalidade de critérios como captação de novos investimentos, qualidade de atendimento e tamanho do escritório.

“Nosso tíquete médio é alto, o que significa que, na comparação com a concorrência, temos menos clientes com mais dinheiro investido, o que nos permite oferecer uma grande experiência desde o alinhamento da entrada no escritório até as revisões de carteira de investimentos periódicas”, explica Gabriel Rodrigues, CEO da Potenza.

Para chegar aos melhores na edição de 2021, o BTG Pactual avaliou cerca de 150 escritórios de assessoria financeira. E convidou os 15 com maior relevância para um evento de premiação na Itália, no início de setembro.

Viagem à Toscana

Consolidada entre os dez melhores escritórios parceiros do banco, a Potenza esteve representada na viagem pelo CEO, Gabriel Rodrigues, e o CCO, Rafael Bianchi, que foram recebidos pelo chairman, André Esteves, e demais sócios do banco.

Diante dos vinhedos da Argiano, premiada vinícola da Toscana que foi adquirida por Esteves em 2013, o seleto grupo de executivos do BTG e dos escritórios premiados puderam trocar experiências, estreitar relacionamento e até estabelecer metas para os próximos BTG Best Performer. “Um dos sócios do BTG nos desafiou a galgar até o top 5 no próximo ranking”, confidencia Gabriel Rodrigues, CEO da Potenza.

Rumo ao top 5

Para alcançar essa posição, Rodrigues diz que a Potenza seguirá atuando conforme seu planejamento estratégico para fortalecer a captação de clientes do segmento Private – ou seja, aqueles que têm acima de R$ 10 milhões investidos –, aumentar o time de assessores da empresa especializados nesse público investidor e crescer exponencialmente.

“Seguimos com a missão de ser o escritório que oferece a melhor experiência aos nossos clientes”, afirma Rafael Bianchi, que aceita mais um desafio para o terceiro ano de parceria: manter a Potenza no topo da avaliação de atendimento do BTG, de acordo com a metodologia Net Promoter Score (NPS), desenvolvida na Universidade Harvard, que avalia a satisfação e o grau de fidelidade dos clientes. Salute!