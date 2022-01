Startups e techs aceleram crescimento ao adotar software ERP em nuvem

De acordo com o relatório NetSuite Brainyard, da Oracle, que aponta as tendências do mercado de venture capital para os próximos anos, os investidores continuam interessados em startups early-stage, ou seja, aquelas em estágio de captação dos primeiros recursos.

A busca por soluções de tecnologia inovadoras mantém o mercado aquecido, sobretudo nos setores financeiro – com ferramentas de colaboração online e parcerias entre fintechs e bancos, por exemplo –, imobiliário (uso de inteligência artificial para gerenciar consumo de energia) e de saúde, com o avanço da telemedicina, entre outras aplicações.

O mercado segue de olho nas techs que desenvolvem soluções de automação de processos de negócios que incluam atendimento ao cliente e finanças, que fortaleçam a segurança e a proteção de dados do consumidor, além de novas ferramentas de design e desenvolvimento para empresas que querem inovação e competitividade.

Por outro lado, a imprevisibilidade do mercado e a manutenção do trabalho remoto continuarão a impactar os negócios de diversos setores, segundo o relatório.

Como se preparar para receber um aporte – e crescer

Nesse contexto, qualquer startup que esteja em busca de aporte ou mesmo as empresas em fase de preparação para IPO deve focar os esforços no seu core business em vez de se preocupar com planilhas, relatórios financeiros, cobrança. É hora de remover qualquer obstáculo à frente para posicionar-se da melhor maneira nas rodadas de captação de recursos.

Por isso, um investimento necessário é a aquisição de uma solução integrada de gestão de negócios e de controle financeiro que possibilite à empresa simplificar processos e sustentar o próprio crescimento, respondendo às novas oportunidades de mercado de maneira rápida, segura e assertiva.

“Nesses casos, a contratação de um software de gestão de negócios (ERP) em nuvem é a melhor opção; ou seja, uma decisão com forte base tecnológica que irá garantir que funções básicas de back office estejam implementadas – e em operação – desde o início”, diz Julian Vargas, diretor da NetSuite América Latina. “É fundamental que se escolha um sistema com um design flexível, de forma que permita às organizações estarem prontas para aproveitar as oportunidades.”

Unificado em nuvem, o software de ERP da NetSuite é como se fosse um aplicativo robusto que permite às empresas – de startups a conglomerados multinacionais – atenderem a esses requisitos de negócios de back office, simplificando os processos manuais e de controle por meio de planilhas em até 70%, com uma plataforma ágil que evolui à medida que as necessidades mudam, entre outros benefícios (veja box).

O acesso à plataforma é feito de qualquer navegador, 24 horas por dia, e ela combina, entre outras, ferramentas contábeis e de planejamento financeiro, cobrança, gestão de RH e reconhecimento de receita.

Rock Content: regras fiscais em escala global

A Rock Content auxilia empresas a criar e colocar em prática estratégias de marketing de conteúdo através de plataformas de Software como Serviço (SaaS).

Presente também na América Latina, no Canadá e nos Estados Unidos, a Rock Content tem uma rede de 500 funcionários e 80.000 colaboradores freelancers que alimentam as estratégias de conteúdo de mais de 2.000 clientes e marcas em todo o mundo, entre as quais FedEx e DHL.

Para atender às necessidades decorrentes da aquisição nos Estados Unidos, a Rock Content pesquisou por sistemas ERP e fez como outros 28.400 clientes de 200 países: optou pelo NetSuite.

Equipe da Rock Content (da esq. para dir): Diego Gomes, CEO da empresa, ao lado de Matt Doyon (CRO), Vitor Peçanha (CMO) e o fundador, Edmar Ferreira Equipe da Rock Content (da esq. para dir): Diego Gomes, CEO da empresa, ao lado de Matt Doyon (CRO), Vitor Peçanha (CMO) e o fundador, Edmar Ferreira

“Um dos principais motivos pelos quais escolhemos o NetSuite foi sua capacidade de operar globalmente com várias moedas e regras fiscais, o que nos permite ser a empresa global que somos hoje”, diz Renato Guerra, CFO da Rock Content.

A implementação proporcionou à Rock Content fazer a integração da área de contabilidade e finanças com outros sistemas, como o de faturamento de assinaturas, o de compliance tributária e o de CRM.

“O acesso fácil aos dados financeiros permitiu à nossa liderança ter insights e fazer recomendações sobre medidas a ser tomadas para impulsionar maior crescimento”, acrescenta o CFO.

Como resultado direto dessa aquisição do NetSuite, por meio do qual a empresa gerencia as várias moedas, regras fiscais e requisitos de relatórios dos países em que opera, a Rock Content prevê crescer organicamente no mercado americano nos próximos dois anos e planeja fazer mais aquisições para se expandir globalmente.

Pipefy: fechamentos simplificados

As ferramentas incluídas na plataforma NetSuite para atividades de customização, integração e análises, entre outros recursos, dispensam a necessidade de ferramentas adicionais que, geralmente, podem complicar o dia a dia das empresas, especialmente as de médio porte e em crescimento.

Escritório da Pipefy: parceria com a Oracle agiliza operações e agrega valor à companhia : parceria com a Oracle agiliza operações e agrega valor à companhia

É o caso da Pipefy, plataforma de gerenciamento de processos de negócios baseada em nuvem, que precisava de uma ferramenta capaz de consolidar as operações financeiras entre a subsidiária brasileira e a matriz americana.

Com o NetSuite, a empresa construiu de forma remota as integrações com os sistemas da empresa, inclusive com o próprio software de gestão de processos da Pipefy, que passou a compilar com eficiência os dados das unidades de negócio.

O processo de fechamento de fim de mês, por exemplo, que antes era feito de forma manual e levava dias, passou a ser feito em um dia e meio, sem a necessidade de planilhas.

Após a rodada de investimento Series B (“série B”), conforme a empresa crescia, a Pipefy viu a necessidade de trazer mais agilidade ao processo de fechamento mensal e principalmente qualidade nos dados financeiros apresentados de forma a se preparar para o futuro.

Foi quando recorreu à NetSuite e investiu em uma plataforma integrada com os sistemas que já estavam em operação no seu ecossistema. Começou então a preparação para novas rodadas de investimento que viriam.

O NetSuite proporcionou à Pipefy integrar unidades de negócio, agilidade na geração de reportes, confiabilidade nos números apresentados e mais tempo dedicado a análises.

Em 2021 a Pipefy arrecadou 75 milhões de dólares, capital reinvestido na expansão da atuação em 215 países, com o atendimento a clientes do porte de Coca-Cola, IBM e Visa.

“Sabemos que a maioria das empresas bem-sucedidas no mundo SaaS usa o NetSuite e quanto essa parceria contribui para o valor da empresa”, diz Alessandra Oliveira, gerente financeira e de back office da Pipefy. “Nosso objetivo com o NetSuite é uma parceria de longo prazo.”