Startup que vende tênis como ações chega a US$ 3,8 bi com modelo financeiro sólido

Em 2015, Chris Kaufman cofundou a StockX com uma proposta incomum: criar um "mercado de ações" para produtos como tênis, roupas streetwear, eletrônicos e itens colecionáveis. Desde o início, a startup operou com geração de receita e escalou rapidamente até atingir uma avaliação de US$ 3,8 bilhões e mais de 30 milhões de usuários.

Inspirada pelo funcionamento do mercado financeiro, a StockX nasceu com um modelo de precificação dinâmica baseado em oferta e demanda, muito semelhante ao de uma bolsa de valores. A ideia de aplicar lógica de trading a produtos físicos permitiu criar um sistema escalável e transparente, atraente tanto para consumidores quanto para investidores.

Mas o que diferencia a trajetória da StockX não é apenas o modelo de negócio. Foi a estrutura financeira montada desde o primeiro dia que viabilizou a rápida escalada da empresa. Segundo Kaufman, a startup gerava receita desde o início, o que possibilitou estabilidade, poder de reinvestimento e atração de capital em condições vantajosas ao longo do crescimento. As informações foram retiradas da Entrepreneur.

Receita recorrente como base para valor de mercado bilionário

Kaufman afirma que, com o tempo, a receita anual na casa dos nove dígitos se tornou “a norma” para a empresa. Em um ambiente de startups frequentemente pressionadas por lucros futuros e crescimento acelerado, a StockX se destacou ao construir uma base financeira sólida desde o início, evitando a armadilha do crescimento sem sustentabilidade.

Esse desempenho consistente foi crucial para atingir o valor de mercado de US$ 3,8 bilhões. Mais do que números, o caso da StockX mostra como a governança financeira e a geração de caixa impactam diretamente no valor percebido pelo mercado, e nas condições de negociação com fundos, investidores e possíveis aquisições.

Estrutura de capital e liderança estratégica

Kaufman ocupou o cargo de diretor criativo durante os anos mais intensos de crescimento. Mas sua atuação foi além do branding: ele ajudou a construir uma cultura organizacional voltada à eficiência e à disciplina financeira, elementos centrais para a estrutura de capital da StockX.

Com o negócio em plena maturidade, Kaufman se afastou da operação e passou a atuar como investidor e conselheiro em startups lideradas por mulheres e minorias, além de lançar o livro Empathy at Work.

Sua nova fase mantém o foco em gestão estratégica e responsabilidade na condução de empresas em estágio inicial, com forte atenção à estruturação financeira desde os primeiros passos.

