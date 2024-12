Senai ajuda empresas mineiras a darem o próximo passo rumo à Indústria 4.0

O mercado da Indústria 4.0 no Brasil tem experimentado um crescimento acelerado nos últimos anos. Em 2022, o setor movimentou US$ 1,77 bilhão, registrando uma taxa de crescimento anual composta de 18,8% entre 2017 e 2022.

De acordo com o estudo Monitor da Indústria 4.0, realizado pela International Market Analysis Research and Consulting e analisado pelo Observatório Nacional da Indústria, da Confederação Nacional da Indústria (CNI), espera-se que esse valor atinja US$ 5,62 bilhões em 2028, com um crescimento anual de 21% de 2023 a 2028.

Esse avanço, entretanto, traz desafios significativos, especialmente para as pequenas e médias empresas (PMEs), que enfrentam barreiras na transição tecnológica e na implementação de soluções avançadas.

A necessidade de capacitação é um dos pontos críticos para que essas organizações possam se integrar ao movimento da Indústria 4.0 e competir em um mercado cada vez mais dinâmico e digitalizado.

Para preencher essa lacuna, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) de Minas Gerais tem se destacado como referência nacional na capacitação e consultoria para empresas de todos os portes. São 13 unidades Senai 4.0 no estado.

Desde 2019, com a inauguração do Centro de Tecnologia 4.0 em Contagem, a instituição oferece ainda suporte para empresas de todos os portes na implementação de tecnologias como Internet das Coisas (IoT), robôs colaborativos, manufatura aditiva e gêmeos digitais.

“O diferencial do nosso modelo está no foco em soluções customizadas e na inclusão de PMEs. Não importa o tamanho da empresa; todas podem se beneficiar”, afirma Ricardo Aloysio, gerente de Educação e Tecnologia Industrial do Senai MG.

"Não vendemos tecnologia. Orientamos sobre quais equipamentos comprar, capacitamos equipes e acompanhamos o desempenho até que tudo esteja funcionando perfeitamente. Nosso objetivo é fazer com que a empresa ganhe autonomia" Ricardo Aloysio, do Senai MG

Como funciona a capacitação tecnológica

Além da estrutura física, o Senai Minas Gerais fornece consultorias adaptadas às necessidades específicas de cada negócio. O objetivo é garantir que a tecnologia seja integrada com sucesso, sem que haja investimento em algo que não terá utilidade na prática.

O processo inclui:

Sensibilização: os empresários visitam os centros para entender o impacto das tecnologias. Consultoria e implementação: com um roadmap personalizado, cada empresa recebe suporte para introduzir as tecnologias em diferentes etapas. Treinamento e acompanhamento: equipes são treinadas para operar os sistemas, e a instituição acompanha a implementação para garantir eficiência.

As jornadas de implementação são personalizadas onde cada roadmap é criado sob medida. “Primeiro, definimos a tecnologia que será implementada e auxiliamos na instalação; em seguida, treinamos a mão de obra para utilizá-la. A implementação e o treinamento caminham juntos", explica Aloysio.

Parcerias internacionais

Para estar à frente das tecnologias emergentes, o Senai-MG lidera também parcerias internacionais, como o desenvolvimento de soluções em colaboração com a Associação Alemã de Fabricantes de Máquinas (VDMA). Isso reforça o seu papel como protagonista na capacitação para a Indústria 4.0 e no aumento da competitividade industrial no Brasil.

“Estamos implementando tecnologias que nem mesmo a Alemanha consolidou. Isso demonstra o potencial da indústria brasileira quando há investimento e estratégia”, finaliza Aloysio.