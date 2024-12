ApexBrasil e EXAME anunciam vencedores do Melhores dos Negócios Internacionais 2024. Confira

São inúmeros os exemplos pelo Brasil de negócios que prosperam, rompem fronteiras, e levam produtos, serviços e inovações mundo afora. Por trás dessas conquistas estão desde pequenos produtores a grandes empresas que, com o apoio da ApexBrasil, se destacam pela capacidade de internacionalizar os seus negócios e colocam o país em posição de destaque no cenário global.

Para reconhecer esse esforço, ApexBrasil e a EXAME anunciaram, na última segunda-feira, 9, no Teatro Bravos, em São Paulo, os grandes vencedores do Prêmio ApexBrasil Melhores dos Negócios Internacionais 2024.

Participaram da premiação o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin, e o presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, além de líderes empresariais e especialistas em comércio exterior e investimentos estrangeiros.

Durante a cerimônia, Alckmin destacou os bons resultados comerciais do ano. De janeiro a novembro, o país exportou US$ 312,3 bilhões e importou US$ 242,4 bilhões, fechando a balança comercial com um saldo positivo de US$ 69,9 bilhões. “Entre janeiro e novembro batemos recorde e temos tudo para crescer ainda mais”, disse o vice-presidente da República.

Alckmin também destacou os recentes acordos comerciais capazes de contribuir para bons resultados, como o Mercosul-União Europeia. “Antes dele, 14% das empresas brasileiras tinham acordo preferencial. Com o acordo com a União Europeia, o valor mais que dobrou, para 30%, e vamos aproveitar essa energia para fazer acordo com o EFTA [Associação Europeia de Comércio Livre], com Emirados Árabes, para avançar ainda mais na integração da economia mundial, gerando emprego, renda e oportunidade.”

O prêmio ApexBrasil Melhores dos Negócios Internacionais 2024 reconheceu iniciativas em quatro grandes categorias: Exportação, Desenvolvimento Sustentável, Investimento Estrangeiro e Promoção e Imagem. Além disso, reforçou o compromisso da ApexBrasil em apoiar empresas brasileiras em seus esforços globais, com soluções adequadas ao perfil e às necessidades de cada negócio, desde o primeiro passo até a expansão das operações.

Jorge Viana, presidente da ApexBrasil: rumo a uma era trilionária (Eduardo Frazão/Divulgação)

“Há 20 anos, falávamos sobre poucos bilhões em exportação. Hoje, graças ao trabalho de empresários, empresárias e da ousadia dos negócios brasileiros, temos milhares de empresas. Este ano, batemos um recorde: mais de 18 mil empresas apoiadas pela ApexBrasil”, destacou Jorge Viana, presidente da ApexBrasil. “Estamos chegando a centenas de bilhões de dólares em exportação. Estamos chegando a uma era trilionária.”

"Prêmios como esse funcionam como um grande estímulo à exportação. O Brasil tem 2% do PIB do mundo. Ou seja, 98% do comércio está fora do Brasil – e precisamos correr atrás desse mercado" Geraldo Alckmin, vice-presidente da República e ministro do MDIC

Vencedores e Menções Honrosas

Além de levar 16 empresas ao palco (confira, abaixo, a lista de vencedores), em subcategorias como desenvolvimento regional e liderança feminina, e empresas pequenas e grandes que foram destaques da indústria, serviços e agronegócios, o evento premiou aquelas que se destacaram com as melhores performances exportadoras do ano. Receberam seus prêmios das mãos do vice-presidente Alckmin, Celina Hissa, da empresa Catarina Mina, que valoriza a cultura do artesanato cearense em suas confecções, e Joesley Batista, da JBS, uma das maiores empresas de alimentos do mundo, operando em mais de 20 países.

O prêmio contou ainda com duas menções honrosas: a primeira, à startup brasileira Future Climate, representada pelo seu CEO, Fábio Galindo, que tem como propósito apoiar empresas rumo à jornada de descarbonização e atrair investimentos climáticos para acelerar a transição do modelo econômico tradicional para uma economia justa, sustentável e de baixo carbono.

“Estamos em um ótimo momento da economia nacional, especialmente quando pensamos no que o mundo está vendo de nós. Voltamos a diminuir o desmatamento, criamos políticas públicas e voltamos a cuidar dos povos originários. Isso é criar narrativas e conceitos como os de ESG, por exemplo. Só os governos e as empresas que criam narrativas se destacam”, afirmou Viana.

A segunda menção honrosa foi às produtoras Carmen Lydia Junqueira Meirelles e Raquel Meirelles, da Fazenda Santa Rita do Xicão, no município de São Gonçalo do Sapucaí, em Minas Gerais. Elas ganharam destaque no Cup of Excellence deste ano, principal concurso de qualidade para café especial do mundo – e foram reconhecidas por contribuírem com a valorização da cadeia produtiva do café, além de representarem o protagonismo das mulheres cafeicultoras.

Vale destacar que o café não torrado está entre os produtos apoiados pela ApexBrasil que tiveram um ótimo desempenho neste ano, ao lado das vendas de máquinas de energia elétrica e do cacau em pó.

Personalidade do ano

A noite foi marcada ainda por uma homenagem ao presidente executivo da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes, Antônio Jorge Camardelli, eleito a personalidade exportadora do ano.

Confira, a seguir, a lista de vencedores do Prêmio ApexBrasil Melhores dos Negócios Internacionais 2024: