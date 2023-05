Robôs, equipamentos de última geração: veja como ficou o Centro de Tecnologia e Inovação da Braskem

Líder de mercado e pioneira na produção de biopolímeros em escala industrial, a Braskem acaba de inaugurar um novo prédio no Polo Petroquímico de Triunfo, no Rio Grande do Sul. Com uma área de 6 mil m², o espaço representa um aumento de 25% da área de pesquisa e desenvolvimento da empresa no local.

Para expandir o Centro de Tecnologia e Inovação (CTI), a Braskem investiu R$ 108 milhões, sendo destes R$ 64 milhões na estrutura física do novo prédio; e R$ 44 milhões em equipamentos de laboratórios de última geração para acelerar o processo de inovação da companhia, que tem buscado cada vez mais soluções sustentáveis que aumentem a circularidade do plástico.

Como será o novo espaço da Braskem?

O novo prédio passa a abrigar estruturas ampliadas dos laboratórios e uma estrutura dedicada a PVC e EVA. A ideia é encontrar novas aplicações destas resinas como, por exemplo, o uso do EVA Verde produzido a partir da cana-de-açúcar.

Outra novidade é a aquisição de novos robôs que agilizam processos como ensaios mecânicos e análises químicas, além de gerar resultados com mais precisão.

“Reunimos neste novo laboratório equipamentos de última geração e pesquisadores altamente qualificados que nos permitem investigar com mais profundidade as características de nossos materiais e desenvolver produtos sustentáveis e com melhores desempenhos para o mercado”, diz Fabio Lamon, diretor de Desenvolvimento de Produtos e Materiais Avançados da Braskem.

Compromisso com o meio ambiente

O investimento da companhia faz parte da sua estratégia de alcançar a neutralidade de carbono até 2050 e aumentar o potencial de desenvolvimento de novas tecnologias para gerar produtos voltados à economia circular.

Foi inclusive nesse mesmo Centro de Tecnologia e Inovação que começaram os estudos da Braskem para produção dos biopolímeros feitos a partir da cana-de-açúcar que deram origem ao primeiro polietileno (PE) de origem renovável produzido em escala industrial no mundo, representado hoje pela marca I'm greenTM .

Vale destacar que o CTI localizado no Polo de Triunfo é o maior dos centros de tecnologia e inovação da Braskem. Ele atua conectado globalmente ao Centro de Tecnologia e Inovação de Pittsburgh, nos Estados Unidos, aos dois Núcleos Técnicos focados em polímeros: um em Wesseling, na Alemanha, e outro em Coatzacoalcos, no México.

A cooperação se estende ainda aos dois Núcleos de Pesquisa em Químicos Renováveis em Campinas (SP) e Boston, nos Estados Unidos, além do Núcleo de Desenvolvimento de Tecnologias de Processo em Mauá (SP).

Junta, essa estrutura global interligada, que possui em torno de 200 projetos no pipeline de inovação e tecnologia, contribuíram para o registro de mais de mil patentes. “Novos materiais, novas aplicações e tecnologias surgem a partir de soluções inovadoras, que agregam maior valor aos clientes e contribuem para a economia circular de carbono neutro”, destaca Antonio Queiroz, vice-presidente de Inovação, Tecnologia e Desenvolvimento Sustentável da Braskem.