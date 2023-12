Lojas Renner é líder mundial em índice de sustentabilidade

A edição deste ano do Dow Jones Sustainability Index (DJSI), cujo resultado foi divulgado no último dia 8, novamente colocou sob os holofotes uma empresa de origem brasileira. Pelo terceiro ano consecutivo, a Lojas Renner S.A. ocupa o topo da lista das varejistas de moda, exercendo a liderança mundial no setor. Desde 2021, também se mantém no TOP 3 do varejo geral, dentre as companhias que compõem o índice.

A pontuação obtida pela Lojas Renner S.A. subiu de 76 em 2022 para 79 em 2023. Neste ano, foram avaliadas cerca de 7,8 mil empresas de mais de 60 setores da economia, de diversos países. Entre as companhias brasileiras, a Lojas Renner S.A. foi a única varejista a integrar esta edição do DJSI, considerado uma referência global em índices de sustentabilidade corporativa. Esta é a nona vez que ela está presente.

O que é o Dow Jones Sustainability Index

Lançado em 1999, o DJSI analisa um abrangente conjunto de indicadores, entre eles políticas socioambientais, mitigação de risco, governança, práticas trabalhistas e ações voltadas para a cadeia de fornecimento.

“Permanecer em posições de relevância em um índice como o Dow Jones demonstra que nossa atuação ESG segue avançando, impulsionada por uma estratégia sólida e um extenso trabalho de colaboração entre nossos times e fornecedores em busca de soluções cada vez mais responsáveis”, diz Fabio Faccio, diretor-presidente da Lojas Renner.

Metas em ESG

A empresa vem desenvolvendo uma série de políticas de gestão ambiental e ações de combate às mudanças climáticas. Entre as mais inovadoras, têm destaque o uso de inteligência de dados para reduzir as emissões de CO2 na cadeia de fornecimento e projetos de proteção da biodiversidade. Todas essas iniciativas estão alinhadas ao novo ciclo de compromissos públicos de sustentabilidade da companhia, até 2030.

Moda sustentável: a Lojas Renner usa inteligência de dados para reduzir emissões de CO2 na cadeia de fornecimento e apoia projetos de proteção da biodiversidade (Renner/Divulgação)

No campo social, a companhia tem conseguido medir, por meio de pesquisas e análises de dados, a evolução de seu reconhecimento como marca mais sustentável. Os indicadores foram considerados um ponto de destaque na avaliação realizada pelo DJSI, assim como importantes ações de governança.

Um bom exemplo é a criação e divulgação da Política Tributária da Lojas Renner, que segue o compromisso corporativo de transparência com o mercado, além da atualização da Política Anticorrupção, realizada em 2023, alinhada às melhores práticas nacionais e internacionais.

A Lojas Renner também incluiu, no Regimento Interno do Conselho de Administração, limite de quatro mandatos concomitantes para seus membros, com diferencial para o presidente do conselho, que poderá atuar em apenas dois conselhos ao mesmo tempo. E formalizou no Regimento do Conselho e dos Comitês a obrigação de frequência mínima de 80% nas reuniões desses órgãos, prática que já vem sendo cumprida historicamente, com participação média de 99% nas reuniões nos últimos anos.

Os pilares de sustentabilidade contam ainda com soluções de alcance mais abrangente e campanhas de comunicação voltadas para o tema. Recentemente, a empresa realizou um pitch com startups de sustentabilidade, em uma chamada pública, e patrocinou novamente o Brasil Eco Fashion Week, considerado o maior evento de moda sustentável da América Latina. “Seguimos buscando ser um agente de mudança, inovando e influenciando positivamente todo o nosso setor”, destaca Faccio.