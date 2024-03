Renda extra em 2024: dicas infalíveis para quem está atrás de dinheiro extra

Para quem não está com as finanças em dia, o começo do ano costuma ser um dos períodos mais desafiadores. Como se não bastassem as contas acumuladas no final de ano com presentes de Natal ou viagens, chegam o IPVA e o IPTU, entre outras despesas inevitáveis e não muito bem-vindas.

Não por acaso, muita gente decide ir atrás de uma renda extra justamente no primeiro trimestre — seja para contornar eventuais rombos no orçamento, seja para começar o ano com mais dinheiro no bolso. Para ajudar aqueles que estão interessados em melhorar as finanças, o Mercado Pago lançou um e-book sobre o assunto em parceria com a EXAME, que reúne ideias infalíveis para quem está atrás de uma renda adicional.

O primeiro passo é calcular quanto tempo livre você tem. Antes de tudo é necessário olhar para as suas atribuições atuais e organizá-las para encontrar quantas horas disponíveis para se dedicar a uma atividade extra você teria.

Há quem tire as manhãs de sábado, por exemplo, para exercer uma atividade profissional paralela. Quem sabe exatamente de quanto tempo livre dispõe, tem mais facilidade para ir atrás de renda extra com regularidade.

Outra dica é controlar os gastos. Isso porque quem está atrás de renda extra costuma ter dificuldade para se encaixar no próprio orçamento — quem gasta menos do que ganha, convenhamos, raramente entra no vermelho. Daí as vantagens dos aplicativos criados para facilitar o controle de gastos e de entradas financeiras. Quem sabe exatamente quanto ganha e para onde está indo o dinheiro tem mais facilidade para economizar e para colocar ordem no orçamento.

Outra dica de ouro: faça uma lista de todas as suas competências que podem se transformar em fonte de renda extra. Quem domina a arte de fazer drinques, por exemplo, pode se oferecer para trabalhar em bares e restaurantes só em alguns períodos.

Convém lembrar que quanto mais pessoas souberem de sua disponibilidade, maiores serão as chances de encontrar novas oportunidades. Daí a importância de você acionar toda sua rede de contatos — compartilhar necessidades financeiras com amigos e familiares costuma dar resultados, apesar do pé-atrás de muita gente em tomar essa atitude.

Já ouviu falar de rendimento de saldo em conta? Ele é uma ótima alternativa para que, de uma forma descomplicada, você não deixe o seu dinheiro parado em conta. O Mercado Pago oferece o maior rendimento do Brasil para cliente que tem saldo em conta Mercado Pago, seu saldo pode render até 105%* do CDI desde o primeiro dia, com o dinheiro disponível para você usar quando precisar, sem qualquer limitação. Além disso, a funcionalidade Reservas do banco digital te apoia a separar valores para atingimento de objetivos financeiros diversos — uma viagem, por exemplo, ou um carro novo — enquanto ele rende diariamente.

Indicar** o Mercado Pago como meio de pagamento também faz a diferença. Se você recomendar a maquininha Point, por exemplo, pode receber até R$ 140 para cada compra que a pessoa fizer por meio da indicação. O indicado ainda recebe até 83% de desconto para comprar uma maquininha.

Outra opção é recomendar o link de pagamento do Mercado Pago, que é ideal para vendas no WhatsApp e nas redes sociais. Nesse caso, a pessoa para quem você fez a indicação recebe 40% de desconto em taxas nas vendas com link de pagamento durante 90 dias. E você recebe R$ 7 por cada pessoa indicada que acumular vendas de R$ 300 com o link de pagamento nos primeiros 90 dias.

Há outras sugestões infalíveis, como a venda de itens não utilizados. Roupas usadas, por exemplo, têm grande demanda hoje em dia e podem ser vendidas online. Outra opção é alugar um cômodo da sua casa em datas específicas — nos dias de um show disputado, por exemplo, caso você more nos arredores do endereço da apresentação.

Para começar o ano com o orçamento em dia, baixe aqui o ebook na integra.

