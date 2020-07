Reino Unido proibe Huawei em rede 5G, e empresas deverão remover peças

O governo do primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, proibirá a Huawei na rede 5G do Reino Unido, ordenando que as empresas de telecomunicações removam seus equipamentos até 2027, disse nesta terça-feira o secretário de mídia Oliver Dowden.

Os operadores não poderão comprar componentes 5G da Huawei a partir do final deste ano e foram instruídos a remover todos os equipamentos existentes fabricados pela gigante de telecomunicações chinesa da rede 5G até 2027.

“O NCSC (Centro Nacional de Segurança Cibernética) informou agora aos ministros que eles mudaram significativamente sua avaliação de segurança da presença da Huawei na rede 5G do Reino Unido“, disse Dowden à Câmara dos Comuns após Johnson presidir uma reunião do Conselho de Segurança Nacional britânico.

Após a decisão, a Nokia disse que está pronta para substituir o equipamento da Huawei no Reino Unido.

“Temos a capacidade e a experiência para substituir todos os equipamentos da Huawei nas redes do Reino Unido em escala e velocidade e estamos prontos para dar suporte à implementação da decisão do governo do Reino Unido com impacto mínimo nas pessoas que usam as redes de nossos clientes”, disse Cormac Whelan.