Rappi lança serviço de venda de carros em parceria com startup Karvi

Com o objetivo de tornar a experiência de compra de veículos automotivos novos e seminovos mais fácil, o Rappi anuncia uma parceria com a Karvi, plataforma internacional de comercialização de automóveis, que integra, em tempo real, o estoque das concessionárias, facilitando a cotação de preços, verificação de modelos, disponibilidade em cada loja, a apenas a alguns toques na tela.

Para o usuário do Rappi, é possível pesquisar e comprar de forma rápida e sem intervenção no valor final de cada carro. Quem adquirir um veículo por meio da Rappi nos três primeiros meses de parceria com a Karvi também terá, automaticamente, R$ 500,00 de cashback no RappiCréditos – o cliente receberá um voucher com código para creditar esse valor.

“Temos como missão facilitar a vida das pessoas em todos os seus momentos de forma inovadora e simples, inclusive possibilitando ao usuário a pesquisa e compra de um veículo, como acontece agora a partir da parceria com a Karvi” comenta Sérgio Saraiva, presidente do Rappi no Brasil.

Para Matías Fernández Barrio, presidente e cofundador da Karvi, o grande diferencial da parceria é proporcionar uma nova experiência de compra. “Temos um sistema de integração em tempo real com o estoque das concessionárias que facilita tanto a cotação de preços como a verificação de modelos e especificidades dos automóveis disponíveis em cada loja – tudo isso com apenas alguns toques na tela”, explica. “Nosso foco é compreender qual o problema do cliente e, por meio da tecnologia, resolvê-lo.”

A parceria, que se inicia nesta semana, permite que o usuário encontre mais de 50.000 carros, em mais de 1.000 lojas e concessionárias disponíveis pela Karvi. O serviço, neste primeiro momento, estará disponível nas concessionárias que tenham o logo da Rappi dentro das ofertas no portal Karvi.