Quem são as 10 mulheres mais ricas do Brasil em 2026, segundo a Forbes

O Brasil tem 50 mulheres com patrimônio de pelo menos R$ 1 bilhão em 2026, segundo a nova edição da Lista Forbes Bilionários Brasileiros. O número representa uma queda em relação a 2025, quando 60 mulheres integravam o levantamento.

Juntas, as bilionárias brasileiras acumulam uma fortuna de R$ 329,17 bilhões e correspondem a apenas 19,61% dos 255 nomes presentes no ranking deste ano.

A mulher mais rica do Brasil continua sendo Vicky Sarfati Safra. Com patrimônio familiar estimado em R$ 130,6 bilhões, a viúva do banqueiro Joseph Safra ocupa também a segunda posição na classificação geral, atrás apenas de Eduardo Saverin, cuja fortuna é avaliada em R$ 162,9 bilhões.

Quem são as 10 mulheres mais ricas do Brasil em 2026?

Entre as dez primeiras colocadas, somente Luana Lopes Lara, cofundadora da Kalshi, e Cristina Junqueira, cofundadora do Nubank, são consideradas self-made — termo usado para identificar quem construiu a própria fortuna, em vez de recebê-la por herança.

Luana, de 30 anos, é uma das duas novidades do ranking feminino de 2026. A outra estreante é Regina Helena Scripilliti Velloso, herdeira do Grupo Votorantim, com patrimônio de R$ 5,4 bilhões. Regina, porém, não aparece entre as dez primeiras.

Veja a lista das mulheres mais ricas do Brasil, segundo a Forbes:

Vicky Sarfati Safra e família — R$ 130,6 bilhões Luana Lopes Lara — R$ 13,4 bilhões Ana Lúcia de Mattos Barretto Villela — R$ 11,9 bilhões Mariana Voigt Schwartz Gomes — R$ 8,3 bilhões Cristina Helena Junqueira — R$ 8,1 bilhões Neide Helena de Moraes — R$ 7,2 bilhões Dora Voigt de Assis — R$ 6,7 bilhões Lívia Voigt — R$ 6,7 bilhões Vera Rechulski Santo Domingo — R$ 6,7 bilhões Márcia Pascoal Marçal dos Santos — R$ 5,9 bilhões

1. Vicky Sarfati Safra e família: R$ 130,6 bilhões

Aos 74 anos, Vicky Sarfati Safra lidera com ampla vantagem o ranking das mulheres mais ricas do Brasil. Sua fortuna, contabilizada em conjunto com a dos filhos, está ligada ao Banco Safra.

Nascida na Grécia e naturalizada brasileira, Vicky é viúva de Joseph Safra, morto em dezembro de 2020. Ela herdou aproximadamente metade do patrimônio do banqueiro, com quem teve quatro filhos: Jacob, Esther, Alberto e David.

Vicky também lidera a Vicky and Joseph Safra Philanthropic Foundation, fundação que apoia projetos nas áreas de saúde, educação e artes.

2. Luana Lopes Lara: R$ 13,4 bilhões

Cofundadora da plataforma de mercados de previsão Kalshi, nos Estados Unidos, Luana Lopes Lara estreia na segunda posição do ranking feminino.

Aos 30 anos, ela é uma das bilionárias self-made mais jovens do mundo. Formada em engenharia pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), Luana criou a Kalshi em 2018 com um colega da universidade. Antes de seguir carreira na tecnologia, foi bailarina clássica.

3. Ana Lúcia de Mattos Barretto Villela: R$ 11,9 bilhões

A fortuna de Ana Lúcia de Mattos Barretto Villela, de 52 anos, está relacionada à Itaúsa. Ela é a única mulher no conselho de administração do Itaú Unibanco.

Formada em pedagogia pela PUC-SP, Ana Lúcia preside o Instituto Alana, organização sem fins lucrativos criada em 1994 e voltada à promoção dos direitos e do desenvolvimento de crianças.

4. Mariana Voigt Schwartz Gomes: R$ 8,3 bilhões

Aos 40 anos, Mariana Voigt Schwartz Gomes possui patrimônio estimado em R$ 8,3 bilhões. Sua fortuna tem origem em uma participação na fabricante de equipamentos elétricos WEG.

Mariana e o irmão, Eduardo Voigt Schwartz, receberam parte das ações que pertenciam à mãe, Miriam Voigt Schwartz.

5. Cristina Helena Junqueira: R$ 8,1 bilhões

Cofundadora do Nubank, Cristina Helena Junqueira é a segunda bilionária self-made entre as dez mulheres mais ricas do país.

Cristina entrou para a lista após a abertura de capital do Nubank na Bolsa de Nova York, em dezembro de 2021. Segundo a Forbes, ela possui cerca de 2,9% das ações da instituição e foi a primeira mulher a se tornar bilionária a partir de uma fintech no Brasil.

6. Neide Helena de Moraes: R$ 7,2 bilhões

A fortuna de Neide Helena de Moraes, de 70 anos, está ligada à Votorantim. Ela é filha de José Ermírio de Moraes Filho e sobrinha de Antônio Ermírio de Moraes.

Embora seja uma acionista relevante do grupo, Neide não atua na administração da companhia. A Votorantim mantém operações em mais de 20 países e registrou faturamento de R$ 103,8 bilhões em 2025, considerando empresas controladas e coligadas.

7. Dora Voigt de Assis: R$ 6,7 bilhões

Dora Voigt de Assis, de 28 anos, herdou parte das ações da WEG pertencentes à mãe, Valsi Voigt.

Ela é neta de Werner Ricardo Voigt, um dos fundadores da fabricante catarinense de equipamentos elétricos.

8. Lívia Voigt: R$ 6,7 bilhões

Aos 22 anos, Lívia Voigt é a mais jovem entre as dez mulheres mais ricas do Brasil. Assim como a irmã Dora, ela possui uma fortuna de R$ 6,7 bilhões ligada à participação familiar na WEG.

9. Vera Rechulski Santo Domingo: R$ 6,7 bilhões

A brasileira Vera Rechulski Santo Domingo, de 77 anos, é viúva de Julio Mario Santo Domingo Jr., filho do empresário colombiano Julio Mario Santo Domingo.

Vera controla cerca de 11% da holding da família Santo Domingo, sediada em Luxemburgo, por meio da qual possui ações da AB InBev. A família também mantém uma participação na vinícola francesa Château Pétrus.

10. Márcia Pascoal Marçal dos Santos: R$ 5,9 bilhões

Esposa e sócia do empresário Marcos Molina, Márcia Pascoal Marçal dos Santos divide com ele as ações da MMS, holding controladora da Marfrig. Ela também possui uma participação direta na companhia.

Márcia passou a aparecer separadamente no ranking de bilionários após a valorização da Marfrig a partir de 2020. Antes disso, seu patrimônio era contabilizado junto ao de Molina.

Como é feito o cálculo da fortuna das bilionárias?

A Lista Forbes Bilionários Brasileiros da Forbes considera diferentes fontes públicas. Para os patrimônios relacionados a empresas negociadas em bolsa, o levantamento utiliza as participações acionárias e as cotações de fechamento de 30 de junho de 2026.

As fortunas podem estar subestimadas porque o ranking utiliza apenas informações públicas. Em geral, bens como imóveis, obras de arte, aviões e embarcações não entram no cálculo, exceto quando a pessoa avaliada fornece esses dados. Dependendo da estrutura patrimonial, a riqueza de irmãos e outros familiares pode ser apresentada de forma consolidada ou separada.