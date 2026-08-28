Aos 97 anos, este bilionário gaúcho tem fortuna de R$ 3 bilhões com chocolate e Coca-Cola

O bilionário mais velho do Brasil tem 97 anos e construiu um império à base de Coca-Cola e muito chocolate.

Ele se chama João Jacob Vontobel, é gaúcho e fundou a Vonpar em 1948.

A empresa engarrafou Coca-Cola no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina por seis décadas, entrou no mercado de cerveja nos anos 1980 e foi vendida em 2016. Hoje, a família cuida da divisão de alimentos: os chocolates Neugebauer, o doce de leite Mu-Mu e as balas Wallerius.

A Forbes acaba de divulgar a Lista Forbes Bilionários Brasileiros, e Vontobel aparece na 136ª posição, com patrimônio estimado em 3 bilhões de reais.

Qual é a história de João e da empresa

A história do grupo não começou com refrigerante. A empresa nasceu como um negócio de doces e mel nos anos 1940, tocado por Arno Vontobel. João Jacob se associou ao irmão e, em 1948, a companhia entrou no mercado então recente das bebidas gaseificadas.

A largada foi com dois refrigerantes locais, o Marabá e a Laranjinha.

O nome Vonpar veio de Vontobel Participações. Em 1953, Walter Engleitner entrou como sócio de João Jacob.

A Vonpar passou a distribuir produtos da Coca-Cola em 1956. Foi a decisão que definiu os 60 anos seguintes.

O grupo cresceu junto com a marca americana no Sul do país e acabou se tornando um dos maiores engarrafadores privados do sistema Coca-Cola no Brasil.

Nos anos 1980, a companhia entrou também no mercado de cerveja, primeiro com a Kaiser e depois com a Heineken.

Até 2007, a Vonpar era comandada pelos filhos de João Jacob, Ricardo e Rodrigo. Naquele ano, os irmãos profissionalizaram a gestão e passaram para o conselho de administração.

Em janeiro de 2010, a Vonpar anunciou a criação de uma divisão de alimentos. Em dois meses, comprou três empresas gaúchas: a Mu-Mu, a Wallerius e a Neugebauer.

A Neugebauer é a fábrica de chocolates mais antiga do Brasil ainda em operação. Foi fundada em 17 de setembro de 1891, em Porto Alegre, pelos irmãos alemães Franz e Max Neugebauer com o sócio Fritz Gerhardt. Antes de chegar à Vonpar, passou pelo Grupo Fenícia, pela Parmalat e pela Florestal Alimentos.

A venda de 3,5 bilhões de reais

Em setembro de 2016, a família aceitou uma proposta da Coca-Cola FEMSA, empresa mexicana que é a maior engarrafadora de produtos Coca-Cola do mundo em volume de vendas. A compra foi feita pela Spal, subsidiária brasileira da companhia, por 3,5 bilhões de reais.

A Vonpar vendia 190 milhões de caixas de bebidas por ano, faturava cerca de 2 bilhões de reais e empregava 4.000 pessoas. Com a operação, a Coca-Cola FEMSA passou a responder por 49% da produção da marca no Brasil.

O restaurante de um real

Fora dos negócios, Vontobel criou em abril de 2003, em Porto Alegre, o primeiro Prato Popular Restaurante Comunitário, montado na antiga fábrica da Vonpar. As refeições custavam um real.

A ideia surgiu numa viagem de trabalho a Curitiba, quando ele passou por um restaurante popular embaixo de um viaduto e foi almoçar lá com o filho. De volta ao Rio Grande do Sul, procurou a Puras, que já fornecia comida para os refeitórios da empresa, e propôs uma divisão de custos: a fornecedora entregava a refeição a preço de custo e a Vonpar pagava a diferença.

Em agosto de 2023, aos 94 anos, recebeu a Medalha Don Charles Bird da Agas, associação gaúcha de supermercados, durante a Expoagas.