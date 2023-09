Presidente da Microsoft Brasil: “A IA pode criar milhões de postos de trabalho”

Quando o assunto é o avanço da inteligência artificial, o medo de que os humanos sejam substituídos por máquinas ainda costuma vir à tona. Embora essa perspectiva seja sustentada por alguns especialistas, a realidade é que o setor enfrenta um desafio mais palpável: a escassez de profissionais qualificados para lidar com a nova tecnologia.

“As pessoas não serão substituídas pela IA, mas sim por quem sabe usá-la bem”, afirmou a presidente da Microsoft Brasil, Tânia Cosentino, durante sua participação na aula magna do MBA Inteligência Artificial Aplicada aos Negócios, da Faculdade EXAME. O conteúdo da aula foi transmitido com exclusividade para os alunos da faculdade na última segunda-feira, 28.

A executiva também reforçou a perspectiva de que, diante desse aparente paradoxo, surgirão novas carreiras e, com elas, novos perfis profissionais. “Vamos precisar ter um grupo de cientistas de dados para desenvolver soluções, equipes multidisciplinares e diversas, investir em treinamento para o uso da IA e ter um RH atento ao impacto dessas mudanças”, disse.

A visão de Tânia é compartilhada por outros especialistas do setor. O Fórum Econômico Mundial, por exemplo, prevê que 65% das crianças que estão no colégio primário irão trabalhar em empregos que ainda não existem.

Já o estudo Demanda de Talentos em TIC e Estratégia ΣTCEM, publicado pela Brasscom, mostra que:

No Brasil, de 2021 a 2025, mais de 53 mil profissionais irão se formar anualmente, enquanto a demanda projetada é para 800 mil novos talentos;

Haverá um déficit de 530 mil profissionais de tecnologia em um período de quatro anos.

A revolução da inteligência artificial com a parceria Open IA + Microsoft

Como pioneira em pesquisa e desenvolvimento de inteligência artificial por mais de 20 anos, a Microsoft se posicionou rapidamente neste mercado.

Em 2019, a empresa de tecnologia fez um aporte de um bilhão de dólares na criadora do ChatGPT para conectar as equipes e, juntas, treinarem algoritmos já desenvolvidos. Em 2022 um novo aporte bilionário foi feito para a integração do chat com o Bing, o motor de buscas da Microsoft.

Mais recentemente, o software Microsoft 365 Copilot foi lançado no mercado e está em preview. Integrado aos principais aplicativos de produtividade do Microsoft 365, ele promete ser o copiloto para o trabalho, mudando a forma como as pessoas trabalham com IA e como a IA trabalha para as pessoas.

“Os jovens de hoje são a primeira geração da história com um QI (Quociente de Inteligência) mais baixo do que dos seus pais. Precisamos exercitar nosso cérebro, mas não com tarefas fáceis. Neste sentido, o objetivo por trás da ferramenta não é pensar por mim, é me ajudar a pensar melhor”, pontuou a especialista durante a conversa com os alunos da Faculdade EXAME — que também abordou tópicos como os desafios da cibersegurança e a importância do “growth mindset” e da diversidade para quem trabalha com tecnologia.

Como trabalhar com IA?

Ainda durante a Aula Magna, Cosentino apontou as habilidades que considera mais importantes para profissionais de tecnologia que desejam entrar no campo da IA. São elas:

Curiosidade

Colaboração

Criatividade

Adaptabilidade

Transparência

Abertura para o novo

E finalizou fazendo um convite para estes profissionais: “explorem a tecnologia, explorem a inteligência artificial que está presente nas suas vidas”.

É hora de se preparar para essa nova era

Com o objetivo de desenvolver profissionais cada vez mais qualificados para o mercado de trabalho, a Faculdade EXAME desenvolveu a série Carreira em Inteligência Artificial.

Virtual e totalmente gratuito, o conteúdo será ministrado pela CTO da Exame, Izabela Anholett. Em cada encontro, ela irá compartilhar com os alunos tudo o que aprendeu durante seus 13 anos de atuação na área da tecnologia, e ainda apresentar suas percepções para a formação e desenvolvimento de líderes em projetos com inteligência artificial. Após as quatro aulas, um certificado de participação será disponibilizado para cada aluno. Inscreva-se gratuitamente aqui!

*Este conteúdo é apresentado por Faculdade EXAME