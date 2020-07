Pfizer tem lucro no 2º tri acima do esperado e eleva previsão para 2020

A Pfizer divulgou nesta terça-feira lucro do segundo trimestre acima do esperado e aumentou sua previsão para o ano todo, uma vez que a demanda pelo medicamento para câncer Ibrance e pelo anticoagulante Eliquis compensou a menor consumo de alguns de seus tratamentos na pandemia de covid-19.

O grupo teve um lucro líquido de US$ 3,4 bilhões entre abril e junho, 32% a menos do que no ano anterior. O lucro por ação foi de 78 centavos, mais do que os 68 centavos esperados pelos analistas.

A receita da empresa caiu 11%, a US$ 11,8 bilhões – em parte, devido às dificuldades de seus representantes de se reunirem com médicos e pelo fato de a área da saúde estar concentrada no combate à pandemia.

A empresa elevou sua previsão de lucro ajustado para 2020 para a faixa de 2,28 a 2,38 dólares por ação, em comparação com a estimativa anterior entre 2,25 e 2,35 dólares.

A Pfizer e a parceira alemã BioNTech disseram que começarão um importante estudo global para avaliar sua principal candidata à vacina para o novo coronavírus.