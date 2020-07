Lucro do McDonald’s afunda 68% no 2º trimestre por pandemia

McDonald’s informou, nesta terça-feira (28), uma pronunciada queda em seus lucros durante o segundo trimestre, devido à queda nas vendas decorrente do fechamento de suas lojas pela pandemia.

A rede sofreu uma queda de 68% no lucro, a US$ 483,8 milhões, após uma perda de 30% no faturamento, a US$ 3,8 bilhões.

As vendas despencaram nos principais mercados, onde o McDonald’s está presente. Nos Estados Unidos, no entanto, não foi tão grave, já que o serviço de entrega de pedidos continuou a funcionar.