PayPal e Vtex unem forças para facilitar exportações a partir do Brasil

Um das maiores empresas do mundo em pagamentos eletrônicos, a americana PayPal anuncia nesta terça-feira uma acordo com a Vtex, plataforma de comércio digital para grandes empresas que virou um dos expoentes do ecossistema de tecnologia brasileiro. A ideia das duas empresas é facilitar a burocracia envolvendo a exportação de produtos e serviços brasileiros ao exterior — o chamado comércio cross-border, um tema na ordem do dia de dez entre dez varejistas mundo afora.

Pelos termos da parceria, a VTEX passa a oferecer a seus clientes lojistas o PayPal como mais uma plataforma de pagamento para ecommerce no Brasil e em outros mercados. Este anúncio faz parte das novidades que serão apresentadas durante o VTEX DAY, realizado hoje e amanhã em São Paulo com executivos das duas empresas e mais de 180 especialistas do setor e convidados de renome internacional.

O novo recurso está à disposição de mais de 3.200 lojas online, que passam a contar com as tecnologias de ponta embarcadas na solução do PayPal, além de poder oferecer aos consumidores a conveniência e a segurança da carteira digital do PayPal como forma de pagamento.

“O PayPal busca estreitar relações com empresas como a VTEX, fundada no Brasil e que se destaca pela alta qualidade de suas soluções. Juntamente com a VTEX, levaremos aos lojistas as tecnologias do PayPal, proporcionando maior conversão de vendas e mais segurança nas transações de pagamento”, diz Caio Costa, head de parcerias e SMB Latam do PayPal.

Esse acordo também fortalece o comércio transfronteiriço (o ecommerce cross border). A partir de agora, os lojistas brasileiros, que usam a plataforma de comércio digital da VTEX, podem vender seus produtos para outros países, contando com a segurança da carteira digital do PayPal, que está presente em mais de 200 mercados e operacionaliza pagamentos em mais de 100 moedas.

Em um mercado cada vez mais globalizado, a internacionalização é uma estratégia fundamental para quem busca expansão. Além de ampliar o mercado de atuação dos lojistas, fortalecendo suas marcas globalmente, o comércio cross border traz uma possibilidade significativa de lucro, considerando que produtos comercializados no exterior podem ser precificados num patamar superior.

“A VTEX e o PayPal tem afinidades importantes, pois buscam oferecer a melhor experiência tanto para quem vende quanto para quem compra. Este acordo fortalece nossa estratégia de internacionalização e aproxima os clientes da VTEX de soluções tecnológicas de excelência para comércio local e transfronteiriço nos 38 mercados onde atuamos”, explica Rafael Brandão, vice-presidente de Alianças Globais da VTEX.

Ao redor do mundo, 34 milhões de lojistas e 426 milhões de consumidores contam com o PayPal para comprar e vender com segurança, o que resultou em um volume total de pagamento (TPV) de 1,25 trilhão de dólares processados globalmente, em 2021. No Brasil, 6,9 milhões de pessoas usam a carteira digital do PayPal para suas transações.

