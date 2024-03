Parceria entre concorrentes faz residencial de Curitiba vender 90% dos apartamentos em 40 dias

A demanda por produtos pautados nas necessidades dos consumidores tem colocado no mercado do Paraná empreendimentos imobiliários diferenciados. E o Aya Residences, que será o terceiro mais alto residencial da capital paranaense, é um destes produtos. Na divisa entre o centro de Curitiba e o Batel, seu bairro mais requintado, surgirá em breve um condomínio completo para quem optar por morar ou para aqueles que buscam diversificar sua carteira de investimentos.

O local, que até outro dia abrigava uma faculdade, ganhará uma imponente torre de 35 pavimentos, equivalentes a 42 andares e 533 apartamentos, com praça privativa, coworking, mirante em 360° no rooftop e lazer completo, incluindo espaços como lounge lareira e lounge de vinhos. O modelo do empreendimento se apropria de tendências que aliam qualidade de vida, praticidade, design moderno e contemporâneo a opções com unidades compactas e funcionais de moradia.

A localização privilegiada, a diversidade de tipologias e uma série de inovações pinçadas dos principais mercados imobiliários do Brasil e do mundo fizeram do empreendimento um sucesso de vendas. Em apenas 40 dias, 90% das unidades foram vendidas. E hoje, em menos de cinco meses após o lançamento, restam apenas 5% ainda à disposição.

“Foi assustador, porque planejamos um determinado timing de vendas e, mesmo trabalhando com preço de mercado e com gatilhos de aumento, vendemos quase tudo em poucas semanas”, explica José Mario Marim, CEO da Blue Empreendimentos. “Claro que o mercado passa por um momento favorável, com Selic em queda e pleno emprego em Curitiba. Mas há também um produto que, em si, superou as expectativas.”

Marim ressalta que a tomada de decisão para o lançamento de um produto como o Aya Residences veio de muita pesquisa e inteligência de mercado. “Optamos por um empreendimento que se encaixa aos investidores, que buscam opções de imóveis para locação no modelo short stay, ou seja, aqueles de curta duração, e para quem quer morar em uma localização superprivilegiada”, destaca.

Concorrentes unidos

A cocriação do empreendimento começou em 2022, quando a Blue, especialista em estruturações e na operação comercial de incorporações, se uniu à Invespark, que tem larga experiência no mercado de imóveis compactos.

A princípio concorrentes, ambas as empresas colocaram a parceria à prova em um primeiro projeto – um sucesso de vendas que agora se repete, segundo os CEOs, graças às sinergias entre as duas companhias.

“A colaboração entre diferentes potências do mercado, sem dúvida, ajudou a sermos mais assertivos no que queríamos oferecer ao mercado”, afirma Luiz Augusto Brenner Rose, CEO da Invespark. “Sempre estivemos alinhados sobre dar a mesma importância a todas as interfaces do projeto, agregando desde o início profissionais altamente qualificados, da arquitetura à equipe comercial, resultando num produto extremamente aderente.”

Para ele, essa aderência é sustentada também pela estratégia de marketing, que aliou inteligência artificial no desenvolvimento das peças da campanha publicitária e inovação, ingredientes fundamentais para o sucesso na comercialização do empreendimento.

Como será o Aya Residences

Entre as praças General Osório e Rui Barbosa, o Aya tem plantas que vão de 21 a 54m², com um pé-direito que pode chegar a 3,6 metros, permitindo, por exemplo, que as unidades tenham um espaço privado em um mezanino.

“O cliente compra metro quadrado, mas recebe metro cúbico. Isso agrega qualidade e valor ao produto mesmo com uma metragem menor”, explica Brenner, revelando que as unidades com essas características foram as que venderam com mais velocidade e mais liquidez.

Enquanto trabalham para alcançar 100% das vendas do Aya – o que deve acontecer já nas próximas semanas –, Invespark e Blue também já se preparam para repetir o bom desempenho com novos lançamentos conjuntos ainda neste ano. “O trunfo dessa parceria não está vinculado a um projeto, mas sim ao que de melhor cada uma das empresas tem a oferecer, surpreendendo o mercado e atraindo os clientes”, diz Marim.