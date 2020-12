Para enxugar custos, Petrobras fecha escritórios no Brasil e no exterior

A Petrobras informou nesta quarta-feira, 23, que está racionalizando sua presença internacional, concentrando operações nos principais mercados de petróleo do mundo. A economia estimada na reestruturação que começou em 2019 é de 13,5 milhões de dólares por ano a partir de 2021. No Brasil, a companhia também vem se reestruturando com o fechamento de edifícios administrativos e o enxugamento pode chegar a 30 milhões de dólares anuais.

A companhia afirma que concentrará sua atuação comercial fora do Brasil nos escritórios de Roterdã, na Holanda, em Houston, nos Estados Unidos, e em Singapura. “A iniciativa alinha-se às ações de redução de despesas corporativas dentro do plano de resiliência”, disse a companhia em comunicado.

As atividades comerciais da Petrobras em Londres, na Inglaterra, serão transferidas para a subsidiária em Roterdã, na Holanda. A companhia informa que a mudança será iniciada no próximo trimestre e deverá ser concluída no segundo semestre de 2021.

“Com esta medida, a economia com a desativação de escritórios externos desde 2019 atingirá 13,5 milhões de dólares por ano em 2021”, diz a empresa.

Dos 18 escritórios externos que a Petrobras mantinha no final de 2018, dez já foram fechados, além de Londres. Segundo a companhia, estão neste grupo as representações na China, México, Irã, Turquia e Nova York, nos Estados Unidos.

Com os desinvestimentos realizados nos últimos anos, a petroleira também desativou escritórios no Japão, Paraguai, Nigéria, Tanzânia e Líbia.

A companhia mantém, ainda, escritórios na Bolívia, Argentina, Colômbia e no Uruguai. A Petrobras informa que, nestes três últimos países, há processos de desinvestimentos em curso e “a tendência é que, uma vez concluídos, os respectivos escritórios sejam também desativados.”

No Brasil, a Petrobras informa que tem concentrado atividades e reduzido gastos nos últimos anos. Nesta semana, a companhia anunciou o corte de funções gratificadas para uma economia de 300 milhões de reais.

Os 23 edifícios administrativos que a Petrobras ocupava no Brasil há dois anos devem ser reduzidos a oito no primeiro trimestre de 2021, uma redução de custos de até 30 milhões de dólares no próximo ano.

Em entrevista recente à EXAME, Roberto Castello Branco afirmou que a empresa continuará na busca por eficiência operacional diante de um horizonte cada vez mais desafiador para o setor de petróleo.