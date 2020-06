Para CEO da Philip Morris, cigarro começará a desaparecer em uma década

A Philip Morris International sinalizou que os cigarros podem começar a se tornar obsoletos dentro de uma década em alguns mercados, à medida que fumantes buscam produtos alternativos para a nicotina.

“Estou convencido de que é possível encerrar completamente as vendas de cigarros em muitos países dentro de 10 a 15 anos”, disse o CEO Andre Calantzopoulos em relatório de sustentabilidade publicado na terça-feira. Ele afirmou que a ajuda dos reguladores é necessária para tornar isso possível.

A fabricante das marcas Marlboro e Chesterfield tem dito que vê um futuro livre de cigarros e agora começou a oferecer um cronograma concreto. A Philip Morris lidera as alternativas aos cigarros com seu dispositivo de tabaco aquecido IQOS, embora concorrentes como Juul sigam de perto. A empresa obtém quase 20% da receita com produtos sem combustão.

Embora a Philip Morris insista que suas alternativas são menos prejudiciais do que os cigarros, alguns grupos de saúde manifestaram preocupação que os produtos aquecidos exponham consumidores a outras toxinas e argumentam que os efeitos a longo prazo ainda não são conhecidos. A FDA, agência que regula fármacos e alimentos nos EUA, aprovou a venda do IQOS no ano passado no país, embora não tenha determinado se este pode ser comercializado como menos arriscado do que os cigarros.

A empresa estabeleceu uma meta há três anos de que pelo menos 40 milhões de fumantes adultos terão deixado de fumar cigarros e passarão a usar seus produtos sem combustão até 2025. A Philip Morris estima que quase 14 milhões de consumidores eram usuários do IQOS no final de 2019, sendo que quase 10 milhões tinham parado de fumar cigarros. Existem cerca de 1,3 bilhão de usuários de tabaco no mundo todo, de acordo com a Organização Mundial da Saúde.