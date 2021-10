Operadora Sky deixa antena de lado e aposta em smart TV própria

A operadora de televisão por assinatura via satélite Sky lançou uma smart TV chamada Sky Glass que não precisa ser conectada a caixas decodificadoras de sinal e a uma antena do lado de fora da residência.

As TVs, que são conectadas por Wifi a qualquer rede banda lagar, estarão disponíveis sob contrato por cerca de 17,70 dólares por mês, afirmou a Sky.

"Esta é a única TV no mundo com o serviço Sky incorporado. Ela funciona com Wifi, então não é preciso antena ou decodificador", afirmou a presidente-executiva da operadora, Dana Strong.

O aparelho terá conteúdo de serviços como Netflix, Disney+, e Spotify, bem como os canais da própria operadora. A tela varia de 43, 55 e 65 polegadas e a TV será lançada no Reino Unido em 18 de outubro. Outros mercados também receberão o produto em 2022.