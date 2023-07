O mineiro por trás da rede de academias que custará menos de R$ 1 por mês

Quando deu seu primeiro passo como empreendedor, vendendo carros usados no interior de Minas Gerais, Anderson Franco não podia imaginar quão longe chegaria. Dono de 210 empresas e um dos mais proeminentes empresários do país, ele tem uma história de superação digna de filme.

De família bastante humilde, Franco nasceu e cresceu na zona rural da pequena Alvinópolis (MG), onde até os 14 anos estudou em escola rural e morou em um sítio sem energia elétrica, geladeira ou fogão a gás.

O menino simples descobriu cedo como o trabalho podia transformar a realidade: aos 8 anos, resolveu comprar uma caixa de isopor e vender picolé caseiro. “Tínhamos muita restrição financeira. Quando eu queria comer uma coxinha ou tomar um refrigerante, minha mãe não podia me dar. Então tive essa ideia. Deu certo e consegui pela primeira vez comprar algo com o meu próprio trabalho”, conta.

Mas foi a partir da adolescência que sua trajetória começou a mudar de fato, por meio do estudo. Sempre com bolsa ou crédito estudantil, Franco emendou uma formação na outra: cursou ajustagem mecânica no Senai, concluiu o segundo grau, ingressou no curso técnico de mecânica, graduou-se em administração de empresas e ainda fez um mestrado na área de marketing.

Embora enriquecedora, foi uma fase desafiadora, em que tinha de conciliar estudo e trabalho, às vezes em dois empregos, e um orçamento apertado. “Minha primeira casa foi um barracão de três cômodos, que nem tinha banheiro dentro”, recorda-se o empresário, que nessa época morava em Ipatinga (MG), onde hoje tem uma das casas mais luxuosas do país.

Porém, ele seguiu firme no seu propósito. “A vida era totalmente focada nisso, meu sonho era evoluir sempre. Não sabia aonde ia chegar, não tinha um objetivo específico, mas sempre buscava ser o melhor possível no que eu fazia.”

De vendedor de carros a empresário

O aprimoramento constante rendeu frutos já na sua primeira atividade comercial: a venda de veículos seminovos. O rapaz que pouco antes lavava carros para complementar a renda se saiu tão bem no trabalho que, em apenas três anos, saltou de vendedor para sócio de uma agência, tornando-se dono de 15 carros.

O primeiro grande empreendimento, no entanto, viria anos depois, quando Franco abriu em Uberaba (MG) sua primeira franquia do Cartão de Todos, plataforma que oferece descontos em serviços de saúde, educação e lazer em todo o Brasil.

A proposta, baseada na ideia de administração solidária, une inovação e transformação social, levando acesso à classe C a produtos de primeira linha. “Costumo falar que é a qualidade americana com um preço chinês: você tem uma entrega que preenche a necessidade de todos, mas a um preço surpreendente”, diz.

Foi ali que o mineiro se encontrou como empreendedor e seu futuro começou a ser desenhado. “Foi a virada de chave. Mudou a minha vida e a de todos que acreditaram no negócio. É um projeto altamente disruptivo. Naquela época, então, era extremamente inovador; era um modelo de negócio que não existia no país. E eu acreditei no casal fundador”, destaca.

O casal em questão são os empreendedores mineiros Altair Vilar e Mara Vilar, com quem Anderson Franco construiu uma relação próxima e de admiração. Mara, por exemplo, participa ativamente da administração solidária – uma marca do Cartão de Todos – com ações como uma campanha que já arrecadou 320 mil agasalhos.

Assim como ela, Altair é a grande referência profissional de Franco. “Eles têm um pensamento à frente de todos. Buscam entender os desejos e as necessidades do cliente, para construir um modelo de negócio extraordinário”, comenta.

A empresa, em que Franco viu potencial lá atrás, é atualmente a maior de cartão de descontos da América Latina, com 26 milhões de clientes. Até o ano que vem, a meta é chegar a 32 milhões.

Academia por menos de R$ 1

O principal negócio do empresário segue sendo o Cartão de Todos, onde é diretor executivo e conselheiro. Mas ao longo dos anos ele foi expandindo sua atuação, lançando e gerenciando negócios em diferentes segmentos e regiões do país. Hoje, são impressionantes 210 CNPJs em seu nome.

Ele é, por exemplo, sócio-fundador da Dental Vidas, que faz a gestão das 420 clínicas odontológicas da rede AmorSaúde em todo o Brasil. É também o maior multifranqueado da rede de clínicas de estética Royal Face e investidor das lojas de maquiagem e cuidados com a pele Makup Pro.

O que é a Allp Fit?

Seu novo grande empreendimento é a rede de academias Allp Fit, em que o empresário investirá ao todo meio bilhão de reais nos próximos cinco anos. A franquia segue o conceito Top to All, criado por ele para definir a proposta do negócio: estrutura de alto padrão, mas com preços acessíveis para todos os públicos.

“Um dos princípios da administração solidária é ofertar mais por menos. Criamos um modelo de academia inteligente e com ambiente acolhedor, para promover o bem-estar físico e mental, e onde as pessoas terão acesso a várias coisas, muito além de aparelhos para fazer musculação. É extremamente disruptivo para esse mercado.”

Quanto custa a Allp Fit?

O projeto traz diferentes categorias de planos, para todos os bolsos e perfis de clientes. A mais em conta é a academia virtual, que custa apenas R$ 0,99 mensais e a pessoa ainda pode utilizar a academia física uma vez por semana.

Nos planos de frequência diária, os valores variam entre R$ 89,90 e R$ 99,90 por mês. Os usuários contam com equipamentos de última geração, programas personalizados e espaço inovador, com sala de musculação, estúdio de aulas coletivas, área de cross training, espaço cardio, salas de descompressão, saunas, áreas de relaxamento, massagem, sala VIP, espaço kids, Allp Drinks e Allp SPA.

A mensalidade também inclui os serviços de mapeamento de qualidade de vida e avaliação física, que no pacote premium é oferecida gratuitamente a cada três meses. O objetivo de Franco é levar também uma consulta médica a cada trimestre para esse cliente.

Um ecossistema B2B dentro da academia

Além do custo-benefício imbatível, o grande diferencial do projeto é a Vila de Benefícios, que irá conectar o aluno a diversas empresas parceiras. “Não vamos vender só academia, mas também serviços”, explica. Até energia limpa, com melhores preços, poderá ser adquirida pela Allp Fit.

Para isso, a rede estará conectada a um pool de empresas parceiras, tanto nacionais como locais. “Vamos criar um ecossistema B2B, conectando negócios, em que todos se beneficiam, inclusive o cliente, que vai contar com preços excelentes e ainda ter cashback.”

Franquia atrativa, com até 40% de lucro

Com sólida reputação no mercado fitness e 17 unidades já estabelecidas (em São Paulo, Minas Gerais e no Rio Grande do Sul), a rede Allp Fit tem planos ambiciosos de expansão por todo o país. O objetivo é tornar a marca referência no segmento.

Franco destaca que o modelo é bastante interessante para quem deseja investir em uma franquia. Segundo o empresário, a gestão eficiente e as estratégias bem definidas proporcionarão, comprovadamente, uma margem de lucro atrativa para os franqueados.

Até agora, na validação dos resultados financeiros, o investidor tem entre 25% e 40% de dividendos sobre o faturamento. E o payback está variando entre 18 e 24 meses, embora o plano de negócio preveja o retorno do valor investido em 30 meses.