O engenheiro misterioso que tinha múltiplos empregos e enganou o Vale do Silício

Soham Parekh se tornou o protagonista de uma história que tem gerado reações divididas no Vale do Silício. Engenheiro de software com habilidades impressionantes, ele passou a ser conhecido por uma prática incomum: trabalhar em diversas startups ao mesmo tempo, sem que as empresas soubessem disso. Um comportamento controverso, mas que evidenciou um fenômeno que a indústria de tecnologia tem se esforçado para compreender.

A saga de Parekh foi revelada em uma publicação de Suhail Doshi, CEO da Playground AI, publicado no X (antes Twitter). Na postagem, Doshi alertou que Parekh havia trabalhado simultaneamente para várias startups, incluindo algumas aceleradas pelo Y Combinator, sem que seus empregadores soubessem da sobrecarga de funções. O alerta viralizou rapidamente, com outros empreendedores compartilhando suas próprias experiências.

Além de Doshi, outros fundadores confirmaram que contrataram Parekh, mas o dispensaram ao descobrirem que ele estava trabalhando em outras empresas. A informação gerou uma reação em cadeia, com mais relatos sobre o comportamento do engenheiro.

"Contratamos ele semana passada. Demitimos hoje de manhã. Ele foi super bem nas entrevistas, deve ter treinado bastante. Tomem cuidado por aí", respondeu o fundador da Get Lindy.

O CEO da startup Antimetal também respondeu: "Soham foi nosso primeiro engenheiro em 2022. Super esperto e legal, gostei de trabalhar com ele. Percebemos rapidamente que ele estava trabalhando em várias empresas e precisamos desligá-lo. Não consigo nem imaginar quanto equity ele já deixou para trás", escreveu.

PSA: there’s a guy named Soham Parekh (in India) who works at 3-4 startups at the same time. He’s been preying on YC companies and more. Beware.

I fired this guy in his first week and told him to stop lying / scamming people. He hasn’t stopped a year later. No more excuses.

