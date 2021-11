Novo 'carro popular' poderá acabar com Volkswagen Gol

A Volkswagen anunciou nesta sexta-feira o investimento de 7 bilhões de reais para a Amárica Latina. O que isso significa? Que novos modelos serão fabricados – e o veterano Gol, que está praticamente intocado há 13 anos, tem os dias contados. Mas ainda há algum tempo até a aposentadoria: Pablo Di Si, presidente da empresa na região, disse que o hatch continuará vivo em 2022.

Essa renovação se deve, principalmente, às mudanças na legislação de segurança veicular, que ficará mais exigente no mercado brasileiro. Quando entrar em vigor (em janeiro de 2024), todos os modelos vendidos por aqui, inclusive projetos antigos, deverão receber controle de estabilidade de série. Esse recurso eletrônico ajuda o motorista a manter a trajetória e o controle da direção.

Mudanças na Volkswagen

Nos últimos meses, já morreram Fox e up!. E essas não serão as únicas mudanças para as “categorias de entrada” – que, atualmente, supera os 67 mil reais com o Gol mais barato –, porque a empresa já anunciou o lançamento do novo Polo Track. Essa versão deve ser simplificada em relação às atuais e, de acordo com a imagem antecipada, terá apelo aventureiro inspirado em SUVs.

Novos modelos de entrada

Ainda não foram divulgados detalhes da família que substituirá o Volkswagen Gol e nem mesmo se o nome do hatch – além de Saveiro e Voyage – será reaproveitado. Mas o fabricante deverá lançar um SUV, com plataforma simplificada em relação ao Polo e produção em Taubaté (SP), de acordo com a Quatro Rodas. Esse modelo de entrada deverá ser ainda menor que o Polo Track.

Nacionalização de peças

O investimento na América Latina também permitirá à Volkswagen nacionalizar a produção de itens que, atualmente, vêm importados, além de permitir o desenvolvimento de tecnologias para híbridos flex – motores que, além de gasolina e etanol, serão movidos a eletricidade. Por fim, o aporte servirá para atualizar a central multimídia VW Play, que deverá receber internet embutida.

Procurado, o fabricante diz que o Gol continua sendo produzido normalmente..

