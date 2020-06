Natura lançará plataforma de crédito para financiar estudo das consultoras

A Natura vai lançar uma plataforma de crédito para financiar os projetos educacionais de sua rede de consultoras – em especial, aquelas em maior vulnerabilidade econômica. A ideia é incentivar as consultoras e seus familiares a fazer cursos de graduação, pós-graduação, além de ensino técnico, preparatório para o Enem ou aulas de idioma.

Em parceria com a fintech Mova, as linhas de financiamento estarão disponíveis na plataforma a partir do segundo semestre. Os empréstimos não terão incidência de juros nem taxas.

A Natura vai fazer um aporte inicial de 1 milhão de reais da linha de produtos Natura Crer Para Ver, que mobiliza sua rede de consultoras e consumidor final para arrecadar recursos para a causa da educação. Em um segundo momento, a ideia é que a plataforma permita que colaboradores da empresa façam empréstimos para as consultoras, em um modelo de transações conhecido pelo termo “peer to peer lending”.

Ao todo, a Natura tem 1,2 milhão de consultoras no país. No primeiro trimestre, o compartilhamento de conteúdo cresceu 64% e o número de pedidos duplicou nas 1 milhão de lojas virtuais de consultoras.

Durante a quarentena, o e-commerce da Natura e Avon registrou crescimento combinado de 150% e houve expansão de 300% na The Body Shop e de mais de 500% na Aesop.