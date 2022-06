Não é a Anitta: conheça a celebridade brasileira mais influente da internet

Um relatório da empresa de pesquisas Ipsos buscou analisar quem são as celebridades com maior influência na nova era digital e, consequentemente, mais cobiçadas por marcas que querem marcar presença na internet.

Para chegar ao veredicto, o Ipsos avaliou 200 celebridades nacionais e realizou 2.000 entrevistas online entre os dias 02 e 10 de maio de 2022. A pesquisa considerou a capacidade desses famosos de influenciar o público a respeito de um produto, serviço ou marca, mudando sua percepção de qualidade, opinião e confiança a partir do que é postado nas redes sociais.

Além disso, também são considerados influentes os artistas com capacidade de motivar a compra de novos itens ou a contratação de novos serviços a partir do que é falado por eles na internet.

Quem é a celebridade mais influente da internet?

De acordo com a pesquisa da Ipsos, a top model brasileira Gisele Bündchen é a celebridade mais influente da atualidade na internet.

A garota-propaganda de marcas como Pantene, Sky e C6 Bank tem mais de 20 milhões de seguidores nas redes sociais e é frequentemente associada aos temas de moda, vestuário e saúde e bem-estar. Entre as características de Gisele mais admiradas pelo público estão modernidade, beleza e a defesa de causas sociais e ambientais.

Além de Bündchen, outras quatro mulheres ocupam os primeiros lugares na lista de celebridades mais influentes de 2022. Em segundo lugar está a cantora Iza e, na sequência está Nathalia Arcuri, do canal “Me Poupe!”. Veja lista completa:

As celebridades mais influentes da internet

1. Gisele Bündchen

2. Iza

3. Nathalia Arcuri

4. Jout Jout

5. Grazi Massafera

“Assim como no ano passado, em 2022 prevaleceu a presença feminina. O fato das oito primeiras posições do ranking serem ocupadas por mulheres evidencia o crescente protagonismo delas nas mídias, seja nas tradicionais ou nas digitais”, afirma Mariana Andrade, manager senior de Creative Excellence na Ipsos no Brasil.

Celebridades mais reconhecidas

A pesquisa também revelou quais são as celebridades mais lembradas em 2022. E, apesar de não estar entre os nomes com maior influência, a cantora Anitta lidera as menções espontâneas e é a brasileira mais reconhecida pelo público. Em seguida estão Neymar, Xuxa, Silvio Santos e Luciano Huck.

Quando colocados em contato com imagens e nomes, os entrevistados mencionaram outras artistas para a composição da lista das cinco mulheres mais conhecidas. São elas: Juliana Paes, Grazi Massafera, Xuxa, Claudia Raia e Sabrina Sato. Entre os homens estão Lázaro Ramos, Cauã Reymond, Bruno Gagliasso, Marcos Mion e Pedro Bial.