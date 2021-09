“Não deixe seu negócio morrer”, diz CEO da Celcoin; entenda o motivo

Em uma participação no CEO talks (programa de entrevista da Exame com CEOs), o CEO da Celcoin, Marcelo França, falou sobre como empreender é apostar no incerto e os desafios que enfrentou para conseguir estabelecer a empresa que hoje é considerada a maior plataforma de open finance do país.

“Todo dia é um dia duro na vida de um empreendedor. O ensinamento que ouvi de vários empreendedores na época [no início da Celcoin] e tento passar para quem está começando hoje é ‘não deixe o negócio morrer porque, às vezes, você está muito perto de fazer funcionar’”, disse o CEO.

O bate-papo de França com Pedro Thompson, CEO da EXAME, traz insights sobre a digitalização do sistema financeiro, tecnologias como PIX e open banking e os desafios de uma boa liderança. Confira o episódio completo no YouTube da Exame:

Sobre a Celcoin

A Celcoin é uma startup que fornece infraestrutura de serviços financeiros por meio de APIs para mais de 140 bancos e fintechs. O serviço é importante em um momento de digitalização do sistema financeiro nacional, com a implementação do open finance.

Antes de fundar a Celcoin, França passou pelo Banco Bozano Simonsen, participou do lançamento da corretora Investshop.com, e atuou como CTO do Lemon Bank, primeiro banco brasileiro focado em correspondentes bancários, vendido para o Banco do Brasil em 2011.