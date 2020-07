Musk ganha US$ 6,1 bi em um dia e passa Buffett em ranking dos mais ricos

Elon Musk, fundador e presidente da montadora de veículos elétricos americana Tesla, ultrapassou o lendário investidor Warren Buffett e se tornou o sétimo homem mais rico do mundo, segundo o ranking de bilionários da agência de notícias Bloomberg News.

O patrimônio de Musk cresceu 6,1 bilhões de dólares ontem, alcançando 70,5 bilhões de dólares (375,8 bilhões de reais), enquanto o valor de mercado da Tesla disparou 11% e atingiu 258,6 bilhões. As ações da Tesla na bolsa eletrônica americana Nasdaq já subiram 269% neste ano com as apostas dos investidores de que a demanda por seus carros elétricos seguirá alta, apesar da pandemia do novo coronavírus, que travou a economia mundial. Musk tem uma fatia de cerca de 20% da montadora.

Além de aumentar o patrimônio de Musk, a valorização da Tesla também fez dele neste ano o presidente de empresa mais bem pago dos Estados Unidos, com um salário anual de 595 milhões de dólares.

O patrimônio de Buffett encolheu 2,9 bilhões de dólares nesta semana, para 69,2 bilhões, depois que o executivo doou esse montante em ações da gestora de investimentos que preside, a Berkshire Hathaway, para a caridade.

Confira quem são os 10 maiores bilionários do mundo, de acordo com a Bloomberg:

1 – Jeff Bezos (EUA) – Amazon – 189 bilhões de dólares

2 – Bill Gates (EUA) – Microsoft – 116 bilhões de dólares

3 – Mark Zuckerberg (EUA) – Facebook – 93 bilhões de dólares

4 – Bernard Arnault (França) – LVMH – 92,6 bilhões de dólares

5 – Steve Ballmer (EUA) – Microsoft – 76,8 bilhões de dólares

6 – Larry Page (EUA) – Google – 72,7 bilhões de dólares

7 – Elon Musk (EUA) – Tesla – 70,5 bilhões de dólares

8 – Sergey Brin (EUA) – Google – 70,4 bilhões de dólares

9 – Mukesh Ambani (Índia) – Reliance Industries – 70,2 bilhões de dólares

10 – Warren Buffett (EUA) – Berkshire Hathaway – 69,2 bilhões de dólares