Morre Lily Safra, uma das mulheres mais ricas do mundo

Morreu hoje em Genebra, aos 87 anos, Lily Safra, informa o colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo. Brasileira, nascida em Porto Alegre, Lily era uma das mulheres mais ricas do mundo, com uma fortuna estimada em R$ 5 bilhões.

Lily foi casada por 23 anos com o banqueiro libanês naturalizado brasileiro Edmond Safra.

Edmond, então um dos controladores do Banco Safra, morreu em 1999 vítima de um incêndio criminoso em seu apartamento em Montecarlo. Lily, que estava no imóvel, sobreviveu. O enfermeiro de Edmond foi condenado à prisão como responsável pelo incêndio.

Antes de Edmond Safra, Lily foi casada por quatro anos com Alfredo Monteverde, fundador do Ponto Frio, que suicidou-se em 1969.

