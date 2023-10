Micro e pequenas empresas geraram em agosto o maior volume de empregos de 2023

As micro e pequenas empresas (MPE) registraram, no último mês de agosto, o maior volume de empregos gerados em todo o ano de 2023. De acordo com pesquisa do Sebrae feita a partir de dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), as MPE foram responsáveis por 73% do total de vagas de trabalho criadas nesse período. Ao todo, o Brasil registrou 220,8 mil novas contratações, a segunda melhor do ano, sendo 161 mil somente nas micro e pequenas empesas.

No acumulado do ano, o país já contabiliza aproximadamente 1,4 milhão de novos empregos. Desse universo, as MPE contribuíram com o saldo de 988 mil postos de trabalho, o que representa 71,2% do total. Enquanto isso, as MGE geraram 247,5 mil empregos, correspondendo a 17,8% do total de vagas criadas.

“Esse está sendo um ano fenomenal para as micro e pequenas empresas. Mantivemos um patamar positivo de empregos gerados ao longo do ano e a tendência para os últimos meses é de um crescimento ainda maior com as vagas de trabalho temporário”, diz Décio Lima, presidente do Sebrae.

Setor de Serviços continua em alta

Os setores que mais contribuíram para a geração de empregos em agosto de 2023, considerando as MPE, foram:

Serviços (78.904)

Comércio (38.544)

Construção (25.296)

Entre as Médias e Grandes empresas, os setores de Serviços (29.951), Indústria da Transformação (12.714) e Agropecuária (7.415) se destacaram. Em agosto, nenhum desses setores apresentou saldo negativo de empregos.

Acumulado de 2023

No acumulado de 2023, os destaques entre as micro e pequenas empresas continuam sendo os setores de Serviços (521.750), Construção (198.825), Comércio (124.967) e Indústria da Transformação (100.166). Já entre as MGE, os setores que mais se empregaram foram Serviços (152.601), Indústria da Transformação (65.716), Construção (24.983) e Agropecuária (16.537).

Principais atividades

As principais atividades econômicas, de acordo com a Classificação Nacional por Atividades Econômicas (CNAE), que contribuíram para a geração de empregos em agosto, foram:

“Fabricação de açúcar em bruto” (10.258 empregos gerados);

“Locação de mão-de-obra temporária” (10.192 empregos);

“Restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de alimentação e bebidas” (8.503 empregos gerados);

“Transporte rodoviário de carga” (7.418 empregos gerados)

“Serviços combinados de escritório e apoio administrativo” (5.746 empregos gerados)

Especificamente entre os pequenos negócios, confira as atividades que mais contribuíram, para o total destacado de novos empregos foram:

“Restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de alimentação e bebidas” (8.814 empregos gerados);

“Construção de edifícios” (6.467 empregos gerados);

“Transporte rodoviário de carga” (5.690 empregos gerados)

“Serviços combinados de escritório e apoio administrativo” (5.029 empregos gerados)

Entre as médias e grandes empresas, as atividades se destacaram: