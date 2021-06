Mercado Livre inicia entrega no mesmo dia em SP, Salvador e Florianópolis

O Mercado Livre anunciou nesta segunda-feira que passa a operar o serviço de entrega de encomendas no mesmo dia para região da Grande São Paulo e das regiões metropolitanas de Florianópolis (SC) e Salvador (BA).

Segundo a companhia, o serviço vale para compras a partir de 79 reais feitas até às 11h da manhã de produtos sinalizados na plataforma. A opção vale de segunda-feira a sábado.

Segundo o diretor de Transportes do Mercado Envios no Brasil, Luis Perera, o serviço de entrega no mesmo dia, que na saída envolverá cerca de 10 milhões de produtos, incluindo itens de supermercado, deve ser estendido nas próximas semanas.

"Nossa expectativa é que até julho mais de 20% dos CEPs de compradores de todo o Brasil sejam atendidos com entregas neste formato", afirmou Perera em nota.

Para dar suporte a essa categoria de entregas, a companhia vai ampliar sua frota com maisBpara operar o serviço chamado de última milha.

O movimento vem três meses após o portal, que afirma ter cerca de 70 milhões de usuários ativos e 12 milhões de vendedores na América Latina, ter anunciado plano de investir 10 bilhões de reais no Brasil em 2021, boa parte disso em logística para reduzir os prazos de entrega.