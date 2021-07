Mario Opice Leão vai assumir comando do Santander Brasil a partir de 2022

O Santander Brasil anunciou nesta terça-feira que Mario Roberto Opice Leão será o presidente-executivo do banco a partir de janeiro de 2022, numa ampla reformulação do comando da franquia do grupo espanhol que também levará o atual CEO, Sergio Rial, para a presidência do conselho de administração.

Leão, que completou 46 anos na semana passada, passou por várias instituições financeiras, incluindo Citigroup, Goldman Sachs e Morgan Stanley, antes de chegar ao Santander, onde está desde outubro de 2015, sendo mais recentemente vice-presidente responsável pela unidade de atacado.

O executivo assumirá o comando do Santander no momento em que os grandes bancos no país devem enfrentar maior concorrência de rivais menores em meio à implementação do open banking, sistema coordenado pelo Banco Central que dá aos clientes de bancos maior poder de escolha sobre produtos financeiros.

Rial, que também deixará o comando regional do Santander para a América do Sul para Carlos Rey de Vicente na passagem do ano, completará cinco anos à frente do banco no país, período no qual a instituição passou por uma virada, reaproximando-se dos maiores rivais após anos de uma árida integração com Banco Real e o antigo banco estadual paulista Banespa.

Em fato relevante, divulgado horas antes do anúncio dos resultados do segundo trimestre, o banco informou ainda que Vanessa Lobato passará a liderar área de varejo e que Andrea Almeida será a vice-presidente de Finanças do banco, também a partir de janeiro de 2022.