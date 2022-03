Marcelo Pimentel, ex-Walmart e Marisa, será novo presidente do GPA

O grupo varejista GPA anunciou nesta quinta-feira que a companhia será agora liderada por Marcelo Pimentel, sucedendo Jorge Faiçal, que está deixando a presidência-executiva.

Pimentel chega após deixar a comando a rede de lojas de moda Marisa e após ter sido executivo do grupo Drogaria São Paulo e Walmart no país.

"O GPA passará a contar com a liderança de Marcelo Pimentel", afirmou a companhia em fato relevante, acrescentando que a saída de Faiçal se deu após a conclusão da transição da bandeira Extra.

"O GPA passou por significativas transformações recentemente e a mudança na liderança da companhia é mais uma etapa natural no seu processo de evolução", afirmou o presidente do conselho de administração do GPA, Jean-Charles Naouri, no documento.

Sob o comando de Faiçal, o GPA abandonou o segmento de hipermercados, representado pela bandeira Extra, na esteira do impacto da pandemia e em meio a já forte competição com o atacarejo. A rede, dona da bandeira Pão de Açúcar e controlada pelo francês Casino, vem apostando em vendas online e em lojas para clientes de mais alto poder de compra em pontos de venda de proximidade.

Nesta reformulação conduzida pelo Casino, o GPA também se separou no ano passado da rede de atacarejo Assaí, que até então vinha sendo seu principal motor de crescimento, mas enfrentando forte concorrência do rival Atacadão, do Carrefour Brasil.

"Estou muito confiante com a chegada do Pimentel, que com toda a experiência adquirida nos diversos formatos do varejo -drogarias, moda e sobretudo alimentar - liderará o crescimento do GPA e aportará o conhecimento necessário para continuar a fortalecer as soluções oferecidas pela companhia através de seus canais digitais", afirmou o co-vice-presidente do conselho de administração do GPA, Ronaldo Iabrudi, no fato relevante.

Em sua última conferência com analistas sobre os resultados do GPA, no final de fevereiro, Faiçal afirmou que esperava que os resultados da mostrassem melhora mais significativa após a empresa concluir a transferência de lojas Extra para o Assaí. Ele também reafirmou a meta de abertura de 100 lojas Pão de Açúcar e outras 100 de proximidade até 2024.

A Marisa Lojas afirmou em comunicado que Pimentel, que estava à frente da rede nos últimos dois anos e meio, será substituído interinamente pelo vice-presidente financeiro, Adalberto Pereira dos Santos. A empresa já iniciou processo de seleção de um novo presidente-executivo.