Macaron ‘mais francês do Brasil’ fatura R$ 5 mi e vai aos EUA em 2026

Clara de ovo, farinha de amêndoa e açúcar impalpável.

Esses três ingredientes, somados a uma boa dose de paixão por doces e competência na gestão, ajudaram a transformar a Le Petit Macarons no sucesso que é hoje.

Fundada em 2014 pelos amigos Valquíria de Marco e Roger Righi Coelho, a marca começou produzindo apenas 14 docinhos, uma espécie de biscoito redondo, crocante por fora, macio por dentro e delicado no recheio.

Hoje, faz cerca de 15 mil por dia, com capacidade para elevar esse número para 25 mil.

A origem dos macarons é incerta, mas muitos dizem que sua popularização veio com a receita francesa. E foi após uma viagem para Paris que os dois decidiram abrir um negócio voltado ao doce.

Ambos são formados em administração de empresas, mas Valquíria sempre teve o dom e o gosto por fazer sobremesas para a família e amigos, que adoravam tudo o que ela preparava.

Roger então sugeriu que ela transformasse esse talento em algo maior, criando um conceito e desenvolvendo um produto bacana que ainda não existia no Brasil. Isso foi em 2012.

Ele já conhecia os macarons, mas foi nessa viagem a capital francesa que apresentou o doce para ela, que se apaixonou imediatamente.

“Gostamos demais. Era um doce leve, mas com muito sabor e muito colorido. Não tinha nada igual por aqui”, lembra Roger.

Quando voltaram ao Brasil, compraram ingredientes, equipamentos e livros, e Valquíria começou a testar a receita. Ela passou um ano e meio testando até chegar ao ponto ideal.

No início, Valquíria produzia e apresentava os doces para as pessoas. Roger, que trabalhava em outro setor, resolveu mostrar o produto para alguns clientes. Numa dessas apresentações, encomendaram cerca de 1.400 macarons de uma só vez.

Valquíria passou três dias e três noites produzindo e montando embalagens.

“E deu certo. Levamos para o evento e foi o maior sucesso”, diz o sócio.

Os macarons mais franceses do Brasil

Roger vendeu o carro para investir e viabilizar a abertura da primeira boutique da marca, em 2014, na cidade de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul.

Segundo ele, o macaron da Le Petit é o mais francês do país. A receita segue exatamente o padrão francês, mas para cair no gosto do brasileiro, que tende a gostar de sobremesas bem doces, a marca adaptou a receita.

A dupla ficou um ano apenas com a loja de Bento Gonçalves, testando a aceitação.

Depois, Roger saiu da empresa onde trabalhava e passou a cuidar da segunda unidade, na capital gaúcha. As duas lojas funcionam até hoje.

Em 2015, veio o lançamento do sabor creme brulée, que até hoje é o mais vendido nas boutiques, seguido pelo pistache.

Reinvenção em meio à pandemia

Durante a pandemia, enfrentaram um período desafiador, com lojas fechadas, perda de estoque e paralisação da produção. Foi um momento de olhar para dentro e fazer mudanças necessárias, comenta Roger.

Eles revisaram cardápio, uniformes, conceito, sacolas e embalagens. A ideia era que, quando tudo reabrisse, a marca estivesse em outro patamar. Foi o que aconteceu. “Quando voltamos, foi um estouro”, afirma.

Hoje, a Le Petit Macarons tem 28 lojas em sete estados. Até 2022, eram apenas 11. Para escalar o crescimento, decidiram apostar em franquias.

Roger explica que, com o modelo, eles treinam os franqueados, acompanham o trabalho e expandem a marca sem depender apenas de capital próprio.

O investimento varia entre 65 mil e 300 mil reais, a depender do tipo de operação, e o retorno costuma ocorrer entre 18 e 24 meses.

Além das unidades próprias e franquias, a empresa mantém uma fábrica exclusiva para produção de macarons em Bento Gonçalves e um centro de distribuição em São Paulo, inaugurado em 2024.

Também no ano passado, a Le Petit Macarons faturou 5,1 milhões de reais, um crescimento de 36% em relação a 2023.

O bom desempenho colocou a rede no ranking EXAME Negócios em Expansão 2025.

Vending machines, EUA e supermercados

A marca está desenvolvendo novos projetos. Um deles são as vending machines de macarons, lançadas em novembro e planejadas ao longo de dois anos.

Ao contrário das lojas, em que o cliente escolhe entre 33 sabores no balcão e recebe a embalagem montada na hora, as vending machines funcionam como autoatendimento.

O cliente paga, e a máquina entrega o produto por meio de um elevador interno. As máquinas já estão instaladas em duas lojas, e a previsão é chegar a 30 unidades até 2026.

Por ser mais açucarado, o macaron da marca também agrada ao paladar americano.

Por isso, no início do próximo ano, a Le Petit Macarons abrirá sua primeira loja nos Estados Unidos.

Além disso, a previsão para o ano que vem é inaugurar mais dez lojas no Brasil, especialmente nas regiões Norte e no Nordeste, e lançar macarons para venda em supermercados.

A linha já foi desenvolvida, e os testes começam em janeiro.

"A estratégia é ampliar a presença no território nacional", conclui Roger.

O que é o ranking Negócios em Expansão

O ranking EXAME Negócios em Expansão é uma iniciativa da EXAME e do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME).

O objetivo é encontrar as empresas emergentes brasileiras com as maiores taxas de crescimento de receita operacional líquida ao longo de 12 meses.

Em 2025, a pesquisa avaliou as empresas que mais conseguiram expandir receitas ao longo de 2024. A análise considerou negócios com faturamento anual entre 2 milhões e 600 milhões de reais.

São 470 empresas que criam produtos e soluções inovadoras, conquistam mercados e empregam milhares de brasileiros. Conheça o hub do projeto, com os resultados completos do ranking e, também, a cobertura total do evento de lançamento da edição 2025.