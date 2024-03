Dia do Macaron: onde comer o doce francês em São Paulo e no Rio de Janeiro

Assim como muitos pratos, o local de criação do macaron é controverso na gastronomia. Os franceses afirmam que o doce foi criado por eles, mas os italianos contestam essa versão, alegando que o biscoito feito de farinha de amêndoas ou as coques (casquinhas dos macarons) já existia na Itália.

Por muito anos, a receita tramitava sob segredo de um lado para outro, até que chegou ao convento de Saint-Sacrement, na cidade de Nancy, na França. Foi lá que duas irmãs religiosas ficaram conhecidas por produzir o doce da forma mais popular e só mais tarde, no início do século 20, nas mãos do pâtissier Pierre Desfontaines, neto de Louis Ernest Ladurée, o fundador da famosa pâtisserie, é que os biscoitos ganharam recheio e fama mundo afora.

O dia 20 de março é reservado especialmente para se comemorar o Dia Internacional do Macaron. Confira onde provar o doce em São Paulo e Rio de Janeiro.

May Macarons

No Brasil, o nome de Mayra Toledo está associado a essa receita, afinal a chef está entre os principais confeiteiros a trazer a novidade para o país. Com mais de dez anos de sucesso no mercado, a May Macarons inovou na clássica receita usando ingredientes 100% brasileiros. A marca foi pioneira em lançar a primeira “biografia” em português do doce. Localizada na Alameda Campinas, 1049, no Jardim Paulista, a May Macarons recebe dezenas de clientes todos os dias, além dos inúmeros pedidos online que a marca entrega em quase todo o território nacional. Com 18 sabores disponíveis, sendo dois especiais do mês, o valor da unidade é de R$ 7,50.

Endereço: Alameda Campinas, 1049 – Jardim Paulista. Telefone: 11 2385-9011. Horário: terça a sexta, das 10h às 18h30; segunda e sábado, das 10h às 17h. Delivery: https://maymacarons.com.br/loja-online/ (com entrega em todo Brasil) Site: https://maymacarons.com.br/

Caramelo

Macarons da Caramelo. (Divulgação/Divulgação)

Confeitaria comandada pelo chef Pedro Frade, a Caramelo, com loja no eixo Rio e São Paulo, também é especialista quando o assunto é macarons. Com sabores de pistache, caramelo e café, framboesa, baunilha, chocolate, maracujá, limão e blueberry (R$ 8), os biscoitos provaram ser um dos carros-chefes do menu.

São Paulo: Rua Cândido Lacerda, 33 – Jardim Anália Franco. Horário: segunda a quinta das 12h às 00h; sexta e sábado das 12h à 00h; domingo das 12h às 22h. Telefone: 11 99413-4242. Rio de Janeiro: Av. das Américas, 466, Lj.152 – Barra da Tijuca – RJ. Horário: segunda a domingo das 10 às 22h. Telefone: 21 3556-4026. Cardápio online: https://livemenu.app/menu/62713a45b91b82001204df36

Emporio Fasano

Macarons do Emporio Fasano. (Divulgação/Divulgação)

Desejo antigo do Gero Fasano, o Emporio Fasano, localizado nos Jardins, reúne, em três andares, experiências diversas de varejo de luxo. No último piso, junto com um delicioso espaço de caffè, um terraço arborizado é um convite perfeito para uma pausa para apreciar os macarons de fabricação própria. Disponíveis nos sabores pistache, chocolate, framboesa e maracujá (R$ 6,50).

Rua Bela Cintra, 2.245 – Jardins. E-mail: contato@fasanoemporio.com.br Telefone: (11) 3896-4300 Horário: de segunda a sábado, das 7h30 às 21h; domingos, das 9h às 19h.

bake sale.

Macarons da bake sale. (Divulgação/Divulgação)

A bake sale. surgiu como uma confeitaria especializada em macarons, com vendas via delivery e atendimento a festas e casamentos. As receitas são elaboradas pelo chef José Paulo Rossetti, que trabalhou com grandes nomes da confeitaria, como Diego Lozano e Lucas Corazza, além de fazer parte de um time de confeiteiros do Allianz Parque e ter lecionado durante anos na Escola de Confeitaria Diego Lozano, ao lado do chef Pablo Lozano. Entre os sabores há limão, maracujá com banana, framboesa, pistache, caramelo salgado, cookies and cream, brigadeiro, doce de leite, baunilha com amarena, café, cheesecake e sete belo em caixas de quatro unidades (R$ 35), seis unidades (R$ 49) e dez unidades (R$ 76).

Telefone: (11) 93757-8431. Goomer, (https://bake-sale.goomer.app/). Instagram: @ bakesale_store