Lucro da Usiminas vai a R$ 1,9 bi no 4º trimestre com receita recorde

A Usiminas reportou nesta sexta-feira lucro líquido de 1,913 bilhão de reais no quarto trimestre, um salto em relação aos 268 milhões de reais registrados no mesmo período do ano anterior, em meio a aumento de preços e recuperação do mercado doméstico levando a uma receita recorde.

O resultado operacional medido pelo Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado somou 1,607 bilhão de reais, maior desde 2008 e mais do que triplicando na comparação ano a ano. A margem Ebitda ajustado ficou em 29%, de 12% um ano antes.

Os números superaram as projeções de analistas, conforme média das estimativas compiladas pela Refinitiv, que apontava lucro de 554,6 milhões de reais e Ebitda de 1,06 bilhão de reais.

A receita líquida totalizou 5,474 bilhões de reais de outubro a dezembro, a maior resultado trimestral da história da companhia, equivalente a uma elevação de 41% frente ao mesmo período do ano anterior.

As vendas de aço cresceram 12%, para 1,133 milhão de toneladas, maior número desde o quarto trimestre de 2015, volume que a companhia espera manter no primeiro trimestre deste ano, quando prevê vendas de aço entre 1,1 bilhão e 1,2 bilhão de toneladas.

O volume de vendas de minério de ferros, por sua vez, caiu 9%, para 2,275 milhões de toneladas. A empresa não divulgou projeção trimestral para essa linha do balanço, mas para todo o ano de 2021 espera volume de 8,5 bilhões a 9 bilhões de toneladas.

O custo de produto vendido subiu 9% frente ao último trimestre de 2019, para 3,9 bilhões de reais.

A companhia encerrou o quarto trimestre com 4,868 bilhões de reais em caixa e equivalentes de caixa.

A dívida líquida consolidada em 31 de dezembro era de 1,105 bilhão de reais, uma queda de 65% ante o final de dezembro de 2019.

O indicador de dívida líquida/Ebitda encerrou o trimestre em 0,3 vez, de 1,6 vez um ano antes.

GUIDANCE

A Usiminas estimou investimentos totais de 1,5 bilhão de reais neste ano, acima do capex de 2020, de 799 milhões de reais, sendo a maior parte, de 1,2 bilhão de reais, na unidade de siderurgia, que no ano passado recebeu 576 milhões de reais.

A companhia também estimou despesas financeiras líquidas de 300 milhões de reais para 2021, abaixo dos 580,6 milhões de reais de 2020.