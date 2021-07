Lucro da Localiza sobe quase 5 vezes no 2º trimestre

A Localiza teve lucro quase cinco vezes maior no segundo trimestre, beneficiada pela combinação de forte expansão do aluguel de carros, além de menores despesas financeiras e com depreciação.

A maior empresa locação de veículos, gestão de frotas e comércio de seminovos no país anunciou nesta quinta-feira que seu lucro líquido foi de 447,9 milhões de reais no período, um salto de 398,2% ante mesma etapa de 2020. O desempenho veio acima da previsão média de analistas consultados pela Refinitiv, de 409,2 milhões de reais.

Por um lado, a receita líquida da companhia cresceu 71,7% ano a ano, para 2,7 bilhões de reais, impulsionada por um salto de 94% na divisão de aluguel de carros. O movimento também teve contribuição da entrada em operação de 13 novas lojas.

Os números ilustram a forte recuperação do setor de locação de veículos, à medida que a economia brasileira volta gradualmente à atividade ante os efeitos da pandemia da Covid-19.

"Sentimos a retomada gradual dos volumes e acreditamos na aceleração do processo de vacinação como um potencial catalisador da demanda por aluguel de carros nos próximos trimestres", afirmou a Localiza do relatório de resultados.

No período, a empresa também se beneficiou da queda de 120 milhões de reais nas despesas com depreciação e de 81,4 milhões a menos em despesas financeiras líquidas.

Já o resultado operacional medido pelo lucro antes de impostos, juros, depreciação e amortização (Ebitda) de abril a junho somou 769,7 milhões de reais, 77% maior ano a ano, mas menor do que a previsão média de analistas, de 796,6 milhões.