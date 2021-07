Lucro da IBM recua 2,2% no 2º trimestre, para US$ 1,33 bilhão

A IBM registrou lucro líquido de 1,33 bilhão de dólares no segundo trimestre, uma queda de 2,2% em relação ao mesmo período de 2020. O lucro por ação ficou em US$ 1,47, ante US$ 1,52 no segundo trimestre do ano passado. De acordo com a companhia, o resultado foi afetado pelo aumento das despesas.

Já a receita trimestral ficou acima do esperado por analistas, impulsionada por investimentos de clientes em computação em nuvem e consultoria. A receita dos negócios da IBM com computação em nuvem subiu 13%, para 7 bilhões de dólares.

O faturamento total subiu 3%, a 18,75 bilhões de dólares, superando expectativa média de analistas de 18,29 bilhões, segundo dados da Refinitiv.

A empresa finalizou o trimestre com US$ 8,2 bilhões em caixa, US$ 6,1 bilhões a menos do que o registrado no final do ano passado.

Com informações da Reuters.