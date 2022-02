Lucro da Gerdau dispara 237% no 4º tri, mas fica abaixo do esperado

A siderúrgica Gerdau divulgou nesta quarta-feira um lucro líquido de 3,56 bilhões de reais no quarto trimestre, salto de 237% em relação ao mesmo período do ano anterior, impulsionado principalmente pelo setor de construção nos Estados Unidos e vendas à indústria no Brasil. O resultado, ainda assim, ficou abaixo da projeção de lucro líquido de 3,7 bilhões de reais, segundo a média das estimativas de analistas compiladas pelo Eikon, da Refinitiv.

A receita líquida da Gerdau subiu 58% no período, para 21,55 bilhões de reais, acima da expectativa do mercado de 20,75 bilhões de reais.