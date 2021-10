A Locaweb estuda mudar a sede e fazer a listagem da companhia nos Estados Unidos, de acordo com informações do Brazil Journal. Segundo a publicação, ainda se trata de conversas preliminares com bancos e a estratégia permitiria acessar outros fundos de tecnologia globais.

Procurada pela EXAME, a empresa afirmou que não comenta especulações de mercado.

A companhia, que vale 13 bilhões de reais na B3, estreou na bolsa brasileira avaliada em 2,6 bilhões de reais.