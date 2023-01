Liquidação da Shopee oferece R$ 6 milhões em cupons de descontos

A Shopee, marketplace que conecta vendedores, marcas e consumidores, inicia nesta terça-feira,17, a 2.2 Primeira Liquida do Ano com R$ 6 milhões em cupons de descontos e voucher adicional de frete grátis para compras acima de R$ 39. O principal dia da campanha será 2 de fevereiro, no qual serão realizadas ofertas exclusivas por duas horas, entre meia noite e duas da manhã.

A partir desta semana, itens de volta às aulas ganham destaque em uma página especial com ofertas de até 40% de desconto e cupons de R$ 5 e R$ 10 aplicáveis a compras acima de R$ 50 e R$ 100. Alguns destaques são:

Itens de papelaria

Eletrônicos,

Mochilas e estojos

Promoções para o lanche do recreio

Jogos, livros e passatempos

“Em dezembro do ano passado, percebemos um aumento expressivo na busca por itens de papelaria quando comparamos com o mês de outubro, por exemplo. A busca por canetas coloridas, aumentou 94%, enquanto a procura por estojo cresceu 230% e, nós sabemos que o começo do ano é um período em que muitas famílias precisam conter gastos e economizar. Por isso, acreditamos que a liquidação 2.2 chega no momento ideal, para que seja possível renovar os materiais escolares com facilidade e preços acessíveis, além da opção de apoiar jovens carentes.”, diz Felipe Piringer, responsável pelo Marketing da Shopee.

Acessórios de Verão e Carnaval

Para quem está preparando a volta às aulas, mas ainda segue aproveitando as férias, a liquidação 2.2 também é uma boa opção para compras. A página “Prepara-se para o Verão” terá promoções até o dia 22 de janeiro de itens como:

Biquínis

Maiôs

Óculos de sol

Ventiladores

Protetor solar

Para os consumidores que estão em busca de acessórios, maquiagens e fantasias para o Carnaval 2023, a plataforma preparou a página “Prepare-se para o Carnaval”, do dia 17 a 31 de janeiro, voltada para os foliões de plantão.

Lives promocionais

O marketplace vai realizar transmissões ao vivo direto no aplicativo para apresentar os melhores descontos e promoções exclusivas. Para aprimorar ainda mais a experiência dos consumidores, a Shopee vai realizar a primeira sessão durante a madrugada. Será na virada para o dia 2.2, com início dia 1 de fevereiro às 23h45, e o evento online contará com batalha de ofertas de celulares, computadores, videogames, kit de panelas e itens de beleza como delineadores, bases e rímeis.

Confira abaixo as datas e horários das Shopee Lives durante a campanha:

17 de janeiro, às 19h - Eletrônicos da Shô: Neno vai apresentar as melhores ofertas de tecnologia do app.

- Eletrônicos da Shô: Neno vai apresentar as melhores ofertas de tecnologia do app. 19 de janeiro, às 19h - Volta às Aulas com a Shô: Marina Viabone vai mostrar como é possível comprar os materiais escolares e economizar.

- Volta às Aulas com a Shô: Marina Viabone vai mostrar como é possível comprar os materiais escolares e economizar. 23 de janeiro, às 19h - Grandes marcas Shopee Oficial: A Shopee Live acontece no dia em que a plataforma oferece 50% off na seção e os apresentadores vão trazer os melhores produtos com descontos das grandes marcas de Shopee Oficial.

- Grandes marcas Shopee Oficial: A Shopee Live acontece no dia em que a plataforma oferece 50% off na seção e os apresentadores vão trazer os melhores produtos com descontos das grandes marcas de Shopee Oficial. 26 de janeiro, às 19h - Carnaval da Shô: Marcos Pako vai apresentar os melhores descontos e produtos para pular o carnaval.

- Carnaval da Shô: Marcos Pako vai apresentar os melhores descontos e produtos para pular o carnaval. 01 de fevereiro às 23h45 - Batalha de Ofertas 2.2: Lusca Vivot apresenta as melhores ofertas da 2.2 Primeira Liquida do Ano e realiza batalhas de ofertas, sorteios e cupons de descontos

